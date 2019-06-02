¡Andy Ruiz Jr. , nuevo campeón mundial de peso pesado!

Nueva York, Estados Unidos.- El boxeador mexicoamericano Andy Ruiz Jr. ,venció por nocaut técnico al británico Anthony Joshua y se convirtió en el nuevo campeón mundial de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.

La pelea fue sumamente emocionante, ya que ambos pugilistas vieron la lona en un choque de poder con el paso de los rounds. Fue en el séptimo episodio cuando Ruiz Jr. conectó un zurdazo en el rostro de Joshua para tumbarlo y dar por terminado el evento en el Madison Square Garden, luego de que el nacido en Watford, Inglaterra no diera señales de poder continuar.

En la pelea anterior, Callum Smith venció por KO a Hassan N Dam para mantener su invicto y su monarquía de la división de las 168 libras por la AMB.

