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Fútbol

Andy Ruiz promete que volverá más fuerte

El “Destroyer” regresó a los entrenamientos trs

REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Agradecido por el apoyo que recibe, el boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. prometió que volverá más fuerte en busca de recuperar los títulos mundiales de peso completo que perdió el sábado anterior.

Una mala preparación impidió al “Destroyer” ofrecer su mejor versión en la revancha con el británico Anthony Joshua, quien lo superó por decisión unánime para arrebatarle los títulos de peso completo de la AMB, OMB y FIB.

Cinco días después de su doloroso revés en Arabia Saudita y de reconocer que la preparación no fue la adecuada, el primer mexicano en ser monarca de la máxima división reapareció en sus redes sociales y prometió una mejor versión de él.

“Volveré más fuerte. Seré campeón otra vez. Aprecio todo el amor y apoyo de mis verdaderos fans, y también el de los haters, a quienes les probaré que se equivocan”, escribió Andy.

Agrega que la motivación lo llevará a iniciar el camino a la conquista de los títulos mundiales que perdió ante Joshua, al que había destronado el 1 de junio en el Madison Square Garden.

Luego de hacer historia en Nueva York, Andy Ruiz Jr. concedió revancha a Joshua, pero la preparación no fue la adecuada debido a sus compromisos sociales y amigos, por lo que el mexicano perdió los títulos en su primera exposición.

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