‘Avispa’ Ortiz va por décima defensa

México. La pugilista mexicana Anabel “Avispa” Ortiz tiene una cita con la historia este sábado, pues buscará la décima defensa del título mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) antes de subir de división, pelea que podrás seguir por aztecadeportes.com y Azteca 7 a partir de las 22:30 horas.

La “Avispa” expondrá el cetro con la venezolana Débora Rengifo en el duelo estelar de la función que se realizará en el gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro y que será de revancha.

El 23 de julio de 2013, Anabel destronó en Japón a la local Etsuko Tada y ha disfrutado más de cuatro años como campeona y con nuevos retos, pero antes tendrá que superar otra vez a Rengifo, a la que venció en octubre de 2016 en la Ciudad de México.

Con 16 triunfos en fila, la pugilista quiere demostrar una vez más que la disciplina ha sido fundamental en su éxito, sin pensar en récords, “solo quiero defenderlo, es una defensa más y estamos preparadas”.

En espera de salir con la mano en alto este sábado y sin renunciar a su corona, la “Avispa” tiene nuevos retos en mente y uno es el de subir de división y enfrentar a su compatriota Silvia Torres o a la argentina Yésica Bopp.

“Ya lo hemos platicado, he querido subir a minimosca, ahorita el título (interino) lo tiene Silvia y debe unificar con Bopp, con cualquiera de las dos para disputar el título”, comentó Anabel, quien tiene récord de 26-3, cuatro por la vía rápida.

Incluso estaría dispuesta a brincar de las 105 libras a las 112 y pelear en mosca, “doy cualquier peso y bien trabajada no daría ventajas, vamos a ver, seguimos platicando”.

Comentó que no está en planes de la empresa Zanfer ni de ella dejar el título mínimo para buscar otra corona, “si hay oportunidad de ir directo por otro cinturón estaría bien, después veríamos, pero mientras mantenerlo”.

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