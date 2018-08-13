‘Avispa’ Ortiz va por su décima defensa

Ciudad de México. La campeona mundial de peso Mínimo AMB, Anabel “Avispa” Ortíz, buscará llegar a diez defensas exitosas este sábado 18 de agosto, encabezando una atractiva función a realizarse en el Club Britania de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

La “Avispa” Ortiz (27-3-0, 4 ko’s) se enfrentará a la invicta y noqueadora venezolana, Yénifer “Negrita” León (9-0-0, 6 ko’s), en lo que será la clásica combinación entre la muy fina y técnica campeona y la muy agresiva y contundente retadora.

La gran gala de boxeo en el Club Britania de Chihuahua, brillará el talento local, ratificando que el “Estado Grande” es un gran semillero de buenos boxeadores.

Anabel Ortíz se proclamó campeona mundial en julio de 2013 venciendo a la entonces invicta, Etsuko Tada, en Japón, y desde entonces ha realizado nueve defensas (entre ellas una en Japón y una en Corea), aunque la única contienda que ha realizado este año fue en pelea no titular en la que venció a Débora Rengifo por decisión en 10 rounds.

La venezolana Yénifer León es una noqueadora nata, con seis victorias por la vía rápida (tres en el primer round) en sus nueve triunfos, aunque carece de experiencia y profundidad.

Reaparecerá ‘Chema’ OcampoEl ensenadense Carlos ¨Chema¨ Ocampo (22-1, 13 kos) regresará a la actividad este sábado, en Chihuahua. Ocampo enfrentará al noqueador Jesús ¨Kid Kick¨ Rojas ( 11-4-2, 10 kos) de Ciudad Delicias, Chihuahua en peso Welter a diez rondas.

En la pelea principal de respaldo, el orgullo de Chihuahua, Mario Alberto “Águila” Lozano (32-8-0, 23 ko’s) disputará el campeonato Fecombox Medio CMB ante el experimentado sinaloense Saúl “Fiera” Román (43-11-0, 35 ko’s).

Además, el prospecto local Rafael “Indio” Proaño (11-2-3, 8 ko’s) va ante la sólida promesa de Querétaro, Uriel “Bombardero” Pérez (17-3-0, 15 ko’s).

Un joven talento que ya está empezando a echarse a la bolsa a su gente de Chihuahua, Ángel “Pillado” Hernández (8-0-0, 5 ko’s) tendrá una interesante prueba ante el veterano Gonzalo García (22-16-0, 8 ko’s).