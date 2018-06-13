Berchelt quiere noquear a Barros

Ciudad de México. El Campeón Mundial de peso Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, se ha puesto como meta para este 23 de junio en Mérida, no solo salir con la victoria sobre el argentino, Jonathan ‘Yoni’ Barros, sino hacerlo por la vía del nocaut en menos de ocho asaltos.

Berchelt (33-1-0, 29 KO´s) estará realizando su tercera defensa del título mundial frente a Barros (45-5-1, 22 KOs´s) en le Poliforum Zamná de Mérida, Yucatán y será transmitida por Azteca 7, La Casa del Boxeo.

En una teleconferencia de Berchelt en Hermosillo con periodistas en la Ciudad de México dentro de los tradicionales martes de café que organiza semanalmente el Consejo Mundial de Boxeo, el ‘Alacrán’ expresó: "El argentino es un buen peleador, sabemos que ha peleado con buenos peleadores como Yuriorkis Gamboa, Mickey García, Lee Shelby, de hecho derrotó a “Micky” Román, sabemos que es un duro peleador” dijo el campeón.

“El parámetro que yo tengo, por ahí sé que Micky García lo noqueó en 10 rounds, entonces yo quiero hacerlo en menos, en 8 rounds o quizá en 7 rounds”, vaticinó muy seguro el nacido en Cancún, Quintana Roo.

Por esa peligrosidad del argentino está prohibido todo tipo de exceso de confianza: “Sin duda algún yo sé que Barros es un buen peleador, creo que estoy en mi momento y he enfrentado a buenos peleadores y pues bueno, yo no subestimo a nadie, yo sigo teniendo la misma hambre de cuando era retador, como cuando fui contra ‘Bandido’ Vargas y que nadie daba un peso por mí, sigo entrenando muy duro y muy fuerte”.

Por eso, la advertencia para Barros y todos lo que lo enfrenten es que “fue un sueño conseguir el título del Consejo Mundial de Boxeo, el más hermoso cinturón, ahora estoy aquí y no voy a dejar que nadie me lo quite”, apuntó el monarca, quien es representado por Mario Abraham.

El futuro a corto plazo de Berchelt ya lo tiene bien definido y para ello se reporta listo: “Creo que en el 2017 crecimos enormidades, enfrentamos a duros peleadores, y bueno, en caso de salir con la mano en alto en junio vamos a empezar las negociaciones para la pelea con “Micky” Román, es el retador mandatorio, yo estoy para pelear con los mejores, solo es cuestión de que se hagan las ofertas, ahorita solo está en mi cabeza enfrentar a Jonathan Barros, después está ‘Micky’ Román y después ya veremos”, explicó Miguel Berchelt.

Miguel Berchelt mostrará sus armas a los medios de comunicación este miércoles en lo que será su última sesión de sparrings en el gimnasio “Caballeros Boxing Team” de Hermosillo, Sonora, donde desde hace tres años realiza sus preparaciones bajo la mirada y supervisión del entrenador Alfredo Caballero.

