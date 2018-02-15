El “Gallo” busca cantar en la Superfly 2

Los Angeles, California.- Después del contundente éxito de la cartelera Superfly del pasado mes de septiembre, Tom Loeffler’s 360 Promotions en asociación con Promociones Zanfer y Nakornluong Promotions y presentaran la segunda edición de esta esperada serie, que será llamada SUPERFLY 2 y que se realizara el sábado 24 de febrero en el Forum de Inglewood y que será televisada en vivo por HBO en su programa “Boxing After Dark” comenzando a las 9:30 p.m. Este/Pacífico y en México por Azteca 7, La Casa del Boxeo.

En el duelo estelar de SUPERFLY 2 el monarca supermosca del CMB Srisaket Sor Rungvisai, (43-4-1, 39 KO’s) de Si Sa Ket, Tailandia, expondrá su corona por segunda ocasión en un combate pactado a 12 giros ante el clasificado mundial número uno Juan Francisco "Gallo" Estrada, (36-2, 25 KO’s) de Puerto Peñasco Sonora, México, La Casa del Boxeo les llevará este esperado duelo.

La pelea que abrirá la transmisión de HBO el orgullo de las Filipinas, el cuatro veces campeón mundial en tres divisiones diferentes Donnie Nietes, (40-1-4, 22 KO’s) expondrá por primera vez su campeonato mundial de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante el tres veces campeón Juan Carlos Reveco, (39-3-0, 19 KO’s) de Las Heras, Argentina.

En otro choque titular el cuatro veces campeón mundial en dos divisiones Brian “The Hawaiian Punch” Viloria, (38-5, 22 KO’s) de Waipahu, Hawái se enfrentará al clasificado mundial #1 Artem Dalakian, (15-0, 11 KO’s), de Dniepropetrovsk, Ucrania por el campeonato mundial de peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que está vacante.

También el ex campeón mundial supermosca del CMB, Carlos "Príncipe" CARLOS “Príncipe” Cuadras, (36-2-1, 27 KO’s) de Guamúchil, Sinaloa, México, se enfrentará a Mc Williams Arroyo, (16-3, 14 KO’s) de Fajardo, Puerto Rico en un combate de 10 asaltos en peso supermosca.

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