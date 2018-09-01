El ‘Gallo’ Estrada con mucha fuerza

Hermosillo, México. El mexicano Juan Francisco Estrada dijo sentirse con fuerza para superar a Felipe Orocuta el 8 de este mes en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de una intensa preparación para pelear 12 episodios con intensidad.

"El campamento que hicimos por cinco semanas en Jiquipilco, Estado de México, nos hizo muy bien. Me siento con mucha fuerza y con mucho fondo físico”, expresó.

Indicó que Felipe Orocuta es un rival complicado y exigente, “subiremos preparados para una guerra de 12 rounds".

A su arribo a esta ciudad sonorense, el peleador trabajó una prueba a 12 rounds con sparrings a ritmo de pelea, y en el pre-pesaje de siete días, no tuvo ningún problema para estar dentro de los límites permitidos.

¨En los dos entrenamientos y corridas en Hermosillo hemos sudado bastante y ya en el rango del peso, ayudo estos dos días en estas altas temperaturas", explicó el excampeón mundial Mosca WBA, WBO.

Estrada (36-3-0, 25 KO's) se enfrentará a Felipe Orocuta (36-4-0, 30 KO's) el 8 de este mes en el Forum de Inglewood bajo la promoción de Fernando Beltrán.

Estrada y su equipo de trabajo volaron este sábado a Los Ángeles para iniciar la etapa de aclimatación y la próxima semana cumplirán compromisos promocionales y harán ejercicio de mantenimiento y soltura.

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