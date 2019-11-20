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El Gran Campeón Mexicano Julio César Chávez será reconocido en Tijuana

El miembro del Box Azteca Team recibirá un homenaje este fin de semana en Tijuana, Baja California.

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HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 26: Julio Cesar Chavez arrives at the 2017 Latin American Music Awards held at Dolby Theatre on October 26, 2017 in Hollywood, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)|Michael Tran/FilmMagic

Escrito por: Azteca Deportes

Los ex campeones mundiales Erik “Terrible” Morales y Julio César Chávez recibirán un homenaje este viernes en Tijuana, previo a la exhibición que el segundo realizará junto a Jorge “Travieso” Arce.

Regidores del Vigésimo Tercer Ayuntamiento de Tijuana, el cual encabeza el presidente municipal Arturo González, aprobaron por unanimidad y el “Terrible” Morales recibirá las Llaves de la Ciudad, mientras “JC” Chávez” será nombrado “Huésped Distinguido”.

“Los dos han puesto muy en alto el nombre de Tijuana y de México, y se han destacado en sus vidas tanto dentro como fuera del ring, es por ello que son merecedores a estas importantes distinciones honoríficas”, dijo el alcalde.

El “Terrible” será reconocido por su trayectoria en el ring y por convertirse en el primer mexicano en ganar títulos del mundo en cuatro categorías diferentes, además de realizar una labor altruista y social en la fronteriza Tijuana.

“Siempre ha estado involucrado activamente con su colonia, comunidad y en general con Tijuana; promoviendo buenos hábitos y una vida saludable; sin duda un orgullo tijuanense, no sólo en lo profesional, sino en lo personal”, comentó González Cruz.

El legendario “JC” Chávez, a su vez, será reconocido como “Huésped distinguido” de Tijuana, pues con su talento y dedicación aporta a la ciudad, como lo ha hecho en los últimos años con una de las clínicas que tiene y donde ayuda a los jóvenes a combatir las adicciones.

“Ha tenido una participación muy activa en la ciudad, sobre todo en el desarrollo de jóvenes que por sus circunstancias corren riesgo de caer en las redes de la drogadicción o el alcoholismo. Además, participa en diversos organismos de rehabilitación, con becas y financiamiento”, dijo la regidora Yolanda García Bañuelos.

Los reconocimientos serán entregados el próximo 22 de noviembre, en el marco de la pelea de exhibición que realizarán Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce, a beneficio del hijo del retirado pugilista José Luis Castillo, quien sufrió un derrame cerebral.

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