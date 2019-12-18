El increíble ascenso de Andy Ruiz

Cuando comenzó el 2019 muy pocos, por no decir nadie, sabían quién era Andy Ruiz y mucho

menos de lo que era capaz de hacer.

Era difícil imaginar que ese gordito risueño era en realidad un boxeador profesional de peso

completo, con un record muy respetable de 32 victorias, 1 derrota y 22 nocatus.

Andy Ruiz fue conocido mundialmente a partir del 1 de junio del 2019, cuando noqueó al campeón

mundial Anthony Joshua en el Madison Square Garden de Nueva York. Le ganó 3 títulos

mundiales, y le quitó la racha invicta al campeón olímpico en Londres 2012. Además se convirtió

en el primer campeón mundial mexicano peso completo de la historia.

















|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

La proeza de Ruiz no solo fue ganar, el mayor mérito fue conseguir que su nombre apareciera en la marquesina junto al de Anthony Joshua. Porque Ruiz no estaba considerado para el combate en la gran manzana.

El retador original a los títulos peso completo OMB, AMB y FIB en manos de “AJ” era el

estadounidense invicto Jarrell Miller, quien desafortunadamente dio positivo en una prueba

antidopaje y quedó descartado para la función.

Ante la falta de rival, Andy Ruiz vio una oportunidad para subirse al ring más monitoreado a nivel mundial. Sabía que enfrentar al campeón impulsaría su carrera y cambiaría su vida. Fue entonces cuando el “Destroyer” mexicano envió un mensaje por Instagram al promotor Eddie Hearn,

Presidente de Matchroom boxing, solicitando una oportunidad.

“Deme esta pelea. Voy a pelear más fuerte que los nombres que mencionó. Yo daré una mejor pelea y voy a vencer a Anthony Joshua”.

Al ver el mensaje, Eddie Hearn revisó el record de Ruiz, los rivales que había enfrentado y aceptó el reto del boxeador mexicano. Fue así como Andy consiguió su oportunidad de pelear por el título mundial. Ya solo faltaba derrotar al campeón invicto, y lo consiguió. En el round 7 el referee decidió detener el combate para evitar que Joshua sufriera algún daño de consecuencias.

México celebraba a su primer campeón mundial peso completo y Andy festejaba un cambio

radical en su vida. Se había convertido en el nuevo héroe nacional y hasta un corrido le escribieron por su hazaña. “El Rocky Mexicano” obra del cantautor Andy Reyna. El “Destroyer” dejó de contar sus ganancias en decenas de miles de dólares para saltar directamente a los millones.

Andy Ruiz Jr |Reuters

Andy era “El nuevo rico” del boxeo. Gastó una gran cantidad en eso que no sabes que necesitas,

hasta que tienes la plata para pagarlo. Como una mansión, un Rolex y un Rolls Royce. Está bien

vivir como campeón, desafortunadamente se olvidó de entrenar como tal. Dicen los que saben

que lo difícil no es llegar a la cima, es mantenerse.

Ruiz perdió la corona en la primera defensa por la falta de preparación y el exceso de confianza con el que encaró la pela más importante de su vida. Y digo la más importante porque de haber refrendado el título, hubiera podido multiplicar sus ganancias en la pelea subsecuente.

Ahora el panorama es otro. Andy debe trabajar para recuperarse de la victoria de junio que le

afectó muchísimo en Arabia. Y regresar al ring para trabajar en lo que hace de maravilla que es

boxear.

César Castro / Azteca Deportes.