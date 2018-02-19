Este sábado Estrada vs Rungvisai, guerra de estilos

Uno de los combates más esperados en lo que va del 2018 por fin se dará este sábado 24 de febrero con el encuentro entre el campeón Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Srisaket Sor Rungvisai, de Tailandia y su retador mexicano Juan Francisco ¨Gallo¨ Estrada, un choque de pronósticos reservados y que ha levantado altas expectativas.

La pelea Runsivai (43-4-1, 39 kos) y Estrada (36-2, 25 kos) es el combate estelar en el Forum de Inglewood, California, la gran función boxística llamada SuperFly 2 es promocionada por Tom Loeffler, 360 Promotions en asociación con Zanfer, será televisada en México por Azteca 7, La Casa del Boxeo.

Srisaket Sor Rungvisai tuvo un memorable 2017 al sorprender a Román "Chocolatito" González al arrebatarle el campeonato mundial Supermosca del CMB el 18 de marzo, tras una controversial decisión en el Madison Square Garden de Nueva York y luego noqueó a González para retener su cinturón el pasado 9 de septiembre en el duelo estelar de la primera edición de Superfly en elStubHub Center de Carson, California.

Mientras Juan Francisco Estrada logró un espectacular triunfo sobre Carlos Cuadras en una guerra mexicana, el pasado 9 de septiembre en el StubHub Center y está ansioso de disputar el campeonato mundial Supermosca ante Sor Rungvisai.

¨Juan Francisco reconfirmará que es el mejor Supermosca del mundo, su estilo es completo e impondrá su clase ante el tailandés, tiene como siempre todo el respaldo mio y de mi empresa Zanfer y sobre todo de todo México, el sábado habrá nuevo campeón mundial mexicano¨ expresó Fernando Beltrán, CEO de Zanfer.

El Forum ha sido sede de mucha memorables peleas durante sus más de 40 años de existencia y esperamos que esta función dejará otro gran capítulo en la historia de este ícono inmueble.

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