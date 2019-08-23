logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Estrada y Beamon, dan el peso en la báscula

El mexicano Gallo Estrada venció la báscula, para exponer su cetro de campeón mundial.

Gallo Estrada
Gallo Estrada

Sin problemas en la báscula y listos para disputar el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Juan Francisco “Gallo” Estrada y el estadounidense Dewayne Beamon cumplieron con el último requisito rumbo a la velada internacional del sábado.

Un centro comercial en esta ciudad recibió la ceremonia de pesaje, a la que decenas de personas acudieron para mostraron total respaldo al ídolo sonorense, quien con gritos de “¡Gallito, Gallito!” fue ovacionado, en una prueba de lo que le espera con más de 11 mil aficionados en el Centro de Usos Múltiples de esta ciudad.

Estrada, quien realizará la primera defensa de su título mundial, se declaró listo para realizarla luego de marcar 52.000 kilogramos, dentro del límite de la división, mientras el retador detuvo el fiel de la balanza en idéntico peso, confiado de dar la sorpresa.

Con un físico bien trabajado y la bandera de México presente, el “Gallo” lució confiado, agradecido con el respaldo de la afición y ya en espera de subir al ring para demostrar por qué es considerado uno de los mejores pugilistas del momento.

Estrada, quien portaba el título que lo acredita como monarca mundial, feliz y motivado para la primera defensa ante su gente, dio un apretón de manos a Beamon para dar por terminada esta ceremonia, ya en condiciones para intercambiar golpes.

También cumplieron el croata Filip Hrgovic (8-0, 6 KOs), campeón Internacional de peso completo del CMB, quien realizará su segunda defensa ante el mexicano Mario “Chabelo” Heredia (16-6-1, 13 KOs), quienes pesaron 110.500 y 126.500 kilos, de manera respectiva.

Con 16 kilos más que su rival, el “Chabelo” Heredia tratará de dar la sorpresa y enfilarse a mejores oportunidades, aunque el invicto croata intentará volver a casa con el cetro en su poder.

Para el duelo internacional entre el inglés Liam Smith (27-2-1, 15 KO's) y el mexicano Mario “Águila” Lozano (33-9, 24 KO's), ninguno tuvo complicaciones con pesos de 72.500 y 71.900 kilogramos, de manera respectiva.

TE PODRÍA INTERESAR:

Reporte César Caballero sobre el América

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP