Estrada y Beamon, dan el peso en la báscula

Sin problemas en la báscula y listos para disputar el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Juan Francisco “Gallo” Estrada y el estadounidense Dewayne Beamon cumplieron con el último requisito rumbo a la velada internacional del sábado.

Un centro comercial en esta ciudad recibió la ceremonia de pesaje, a la que decenas de personas acudieron para mostraron total respaldo al ídolo sonorense, quien con gritos de “¡Gallito, Gallito!” fue ovacionado, en una prueba de lo que le espera con más de 11 mil aficionados en el Centro de Usos Múltiples de esta ciudad.

Estrada, quien realizará la primera defensa de su título mundial, se declaró listo para realizarla luego de marcar 52.000 kilogramos, dentro del límite de la división, mientras el retador detuvo el fiel de la balanza en idéntico peso, confiado de dar la sorpresa.

Con un físico bien trabajado y la bandera de México presente, el “Gallo” lució confiado, agradecido con el respaldo de la afición y ya en espera de subir al ring para demostrar por qué es considerado uno de los mejores pugilistas del momento.

Estrada, quien portaba el título que lo acredita como monarca mundial, feliz y motivado para la primera defensa ante su gente, dio un apretón de manos a Beamon para dar por terminada esta ceremonia, ya en condiciones para intercambiar golpes.

También cumplieron el croata Filip Hrgovic (8-0, 6 KOs), campeón Internacional de peso completo del CMB, quien realizará su segunda defensa ante el mexicano Mario “Chabelo” Heredia (16-6-1, 13 KOs), quienes pesaron 110.500 y 126.500 kilos, de manera respectiva.

Con 16 kilos más que su rival, el “Chabelo” Heredia tratará de dar la sorpresa y enfilarse a mejores oportunidades, aunque el invicto croata intentará volver a casa con el cetro en su poder.

Para el duelo internacional entre el inglés Liam Smith (27-2-1, 15 KO's) y el mexicano Mario “Águila” Lozano (33-9, 24 KO's), ninguno tuvo complicaciones con pesos de 72.500 y 71.900 kilogramos, de manera respectiva.

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