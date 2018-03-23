Frampton-Donaire, rival de Óscar Valdez

Los Ángeles, EUA. Mientras el boxeador Óscar Valdez se recupera de una lesión, el irlandés Carl Frampton y el filipino Nonito Donaire se jugarán el título interino pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la posibilidad de enfrentar al mexicano.

Valdez sufrió fractura de mandíbula que lo tendrá en reposo al menos las próximas cuatro semanas y fuera de acción algunos meses, por lo que su regreso a la actividad sería el último trimestre del año.

CARSON, CA - APRIL 22: Oscar Valdez of Mexico celebrates a 12th round unanimous decision over Miguel Marriaga of Colombia during the WBO Featherweight World Championship at StubHub Center on April 22, 2017 in Carson, California. (Photo by Harry How/Getty Images)|Harry How/Getty Images

Ante tal situación, la pelea que tendrán el próximo 21 de abril Frampton y Donaire en la SSE Arena de Belfast, será con el título interino OMB de las 126 libras en juego, ordenó el organismo.

Frampton, excampeón mundial supergallo y pluma, señaló mediante un comunicado que “es una gran noticia que da mucha más importancia al evento, aunque no lo necesitara”.

Para el irlandés, salir con el triunfo y unificar el título con Valdez sería muy atractivo, “es algo que me llama mucho la atención”, además de ser un incentivo para él y para Donaire.

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