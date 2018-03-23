logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Frampton-Donaire, rival de Óscar Valdez

Carl Frampton y Nonito Donaire se jugarán el título interino pluma de la OMB y la posibilidad de enfrentar al mexicano Óscar Valdez.

KAL|0_l72u2bw0
CARSON, CA - APRIL 22: Oscar Valdez of Mexico celebrates a 12th round unanimous decision over Miguel Marriaga of Colombia during the WBO Featherweight World Championship at StubHub Center on April 22, 2017 in Carson, California. (Photo by Harry How/Getty Images)|Harry How/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Los Ángeles, EUA. Mientras el boxeador Óscar Valdez se recupera de una lesión, el irlandés Carl Frampton y el filipino Nonito Donaire se jugarán el título interino pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la posibilidad de enfrentar al mexicano.

Valdez sufrió fractura de mandíbula que lo tendrá en reposo al menos las próximas cuatro semanas y fuera de acción algunos meses, por lo que su regreso a la actividad sería el último trimestre del año.

KAL|0_l72u2bw0
CARSON, CA - APRIL 22: Oscar Valdez of Mexico celebrates a 12th round unanimous decision over Miguel Marriaga of Colombia during the WBO Featherweight World Championship at StubHub Center on April 22, 2017 in Carson, California. (Photo by Harry How/Getty Images)|Harry How/Getty Images

Ante tal situación, la pelea que tendrán el próximo 21 de abril Frampton y Donaire en la SSE Arena de Belfast, será con el título interino OMB de las 126 libras en juego, ordenó el organismo.

Frampton, excampeón mundial supergallo y pluma, señaló mediante un comunicado que “es una gran noticia que da mucha más importancia al evento, aunque no lo necesitara”.

Para el irlandés, salir con el triunfo y unificar el título con Valdez sería muy atractivo, “es algo que me llama mucho la atención”, además de ser un incentivo para él y para Donaire.
Por si te interesa: ‘Avispa’ Ortiz va por décima defensa

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP