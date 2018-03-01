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Fútbol

Fulminante triunfo de “Pantera” Nery

El púgil mexicano Luis “Pantera” Nery no tuvo rival en Tokio y dejó tendido en la lona a Shinsuke Yamanaka

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Escrito por: Azteca Deportes

TOKIO, Japón.- El mexicano Luis “Pantera” Nery se sobrepuso a la pérdida de su título gallo del Consejo Mundial de Boxeo en la báscula y se impuso de manera contundente a Shinsuke Yamanaka en sólo dos rounds.

El “Pantera” salió decidido a demostrar su calidad y desde la campanada inicial hizo sentir su poder sobre Yamanaka, quien sorprendido no pudo contener el embate del mexicano sobre la mitad del primer episodio, llegando a tocar la lona en un par de ocasiones.

Para el segundo asalto las cosas no cambiaron y Nery volvió a irse con todo sobre el japonés que poco pudo hacer para esquivar los golpes del púgil azteca, quien con un zurdazo derribó nuevamente a Shinsuke a tan sólo 20 segundos de iniciado el episodio.

No transcurrieron más de 10 segundos y Yamanaka volvía a la lona, a pesar de levantarse, el local ya no pudo recuperarse y tras besar el piso por tercera ocasión, el referí no tuvo más opción que terminar el combate y otorgar el triunfo al mexicano que mantiene su invicto y se apunta para recuperar el cetro del CMB.

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