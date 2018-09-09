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Fútbol

Gallito Estrada somete a Orucuta

Estrada venció a Orucuta por decisión unánime en reyerta celebrada en Los Ángeles.

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Escrito por: Azteca Deportes

En un combate reñido, el mexicano Juan Francisco "Gallo" Estrada venció por decisión unánime a su compatriota Felipe Orucuta, para lograr posicionarse como retador oficial por el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En Los Ángeles, los jueces vieron ganar al “Gallo” de manera unánime con tarjetas 118-110, 117-111 y 117-111, en esta pelea que fue la estelar de la función “Superfly 3”.

Ahora, el oriundo de Puerto Peñasco, Sonora, tendrá la chance de pelear por el título del CMB que está en poder del tailandés Srisaket Sor Rungvisai.

En la reyerta que se fue hasta los 12 rounds, en la que ambos boxeadores se brindaron al máximo y en el que, pese a la diferencia que vieron los jueces, fue muy disputada.

Estrada estudió a su rival en los episodios iniciales sin irse con todo al frente, pero con golpes certeros que le hicieron daño al rival que buscó responder con gallardía.

A partir de la sexta vuelta el “Gallo” decidió ir más al frente y parecía que en el séptimo definiría la pelea, pero Orucuta respondió, nunca tuvo miedo, lo que provocó una pelea de toma y daca.

Estrada cerró mejor la pelea en el último round, mientras que su rival buscó con un golpe terminar la pelea, y pese a que fue un digno rival, los jueces le dieron el triunfo a “Gallito”.

Con información de Notimex.

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