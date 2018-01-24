‘Gallo’ Estrada con certeza de vencer a tailandés
El mexicano Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada asegura tener el poder para vencer a Srisaket Sor Rungvisai
México. El mexicano Juan Francisco "Gallo" Estrada, excampeón mundial, se mostró tranquilo y con la certeza de hacerse del cinturón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que tiene en su poder el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, en la pelea del 24 de febrero.
Estrada, quien ha tenido una buena preparación a un mes de su pelea en Los Ángeles, California, sostuvo que sólo espera el momento de la fecha para salir al cuadrilátero y dar el triunfo, no sólo para lo personal sino para todo el país.
Añadió que además de contar con las sesiones de entrenamiento, también se trabaja en el aspecto de visualización de rival, él también me estudia y yo también, más cuando no lo conoces bien”.
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