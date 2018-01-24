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Fútbol

‘Gallo’ Estrada con certeza de vencer a tailandés

El mexicano Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada asegura tener el poder para vencer a Srisaket Sor Rungvisai

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CARSON, CA - SEPTEMBER 09: Juan Francisco Estrada of Mexico throws a right hand at Carlos Cuadras of Mexico at StubHub Center on September 9, 2017 in Carson, California. (Photo by Jeff Gross/Getty Images)|Jeff Gross/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

México. El mexicano Juan Francisco "Gallo" Estrada, excampeón mundial, se mostró tranquilo y con la certeza de hacerse del cinturón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que tiene en su poder el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, en la pelea del 24 de febrero.

Estrada, quien ha tenido una buena preparación a un mes de su pelea en Los Ángeles, California, sostuvo que sólo espera el momento de la fecha para salir al cuadrilátero y dar el triunfo, no sólo para lo personal sino para todo el país.

Añadió que además de contar con las sesiones de entrenamiento, también se trabaja en el aspecto de visualización de rival, él también me estudia y yo también, más cuando no lo conoces bien”.

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CARSON, CA - SEPTEMBER 09: Juan Francisco Estrada of Mexico throws a right hand at Carlos Cuadras of Mexico at StubHub Center on September 9, 2017 in Carson, California. (Photo by Jeff Gross/Getty Images)|Jeff Gross/Getty Images

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