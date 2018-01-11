‘Gallo’ Estrada en gran forma

Ciudad de México.- El ex campeón mundial Mosca el mexicano Juan Francisco ¨Gallo¨ Estrada lleva en tiempo y forma una gran preparación en Hermosillo, Sonora rumbo al esperado combate contra el sorprendente monarca Supermosca WBC el tailandés Srisaket Sor Rungvisai el próximo 24 de febrero en el Forum deInglewood, California.

La pelea Estrada (36-2, 25 kos) y Rungvisai (43-4-1, 39 kos) es un duelo a 12 rounds y es la pelea estelar de SUPERFLY 2 y La velada, promocionada por Tom Loeffler, 360 Promotions en asociación con Promociones Zanfer, será televisada en vivo por HBO, en su programa "Boxing After Dark", comenzando a las 9:30 p.m. Este/Pacífico en México será por Azteca 7, La Casa del Boxeo .

Juan Francisco se esta preparando desde diciembre pasado y entrando el mes de enero arreció las sesiones de trabajo desde cardio, gimnasio y ejercicios de fortaleza con todo el equipo multidisciplinario encabezado por su entrenador Alfredo Caballero.

¨Vamos más que bien en la preparación, mucho entusiasmo, mucha buena vibra y una motivación al tope, tengo plena conciencia lo que significa derrotar a Rungvisai y eso haré, impondré mi estilo, mi inteligencia y mi orgullo de ser mexicano¨ expresó el nacido Puerto Peñasco, Sonora al finalizar una intensa sesión de trabajo en el gimnasio ubicado en la colonia Jardines en Hermosillo.

A ¨Gallo¨ Estrada de 27 años le fue diseñado un campamento de entrenamientos por etapas y según su entrenador Alfredo Caballero todo ha ido marchando a la perfección.

¨Juan es todo un profesional, a los entrenamientos se entrega al 100 y facilita mucho además su cuerpo le responde de maravillas a las cargas de trabajo, este semana iniciamos ya con sesiones de sparrings largo y fuerte y trae una condición que me impresiona¨ dijo Caballero.

Srisaket Sor Rungvisai tuvo un memorable 2017 al sorprender aRomán "Chocolatito" González al arrebatarle el campeonato mundial supermosca del CMB el 18 de marzo, tras una controversial decisión en el Madison Square Garden de Nueva York y luego noqueó a González para retener su cinturón el pasado 9 de septiembre en el duelo estelar de la primera edición de Superfly en el StubHub Center de Carson, California.

El mexicano y ex campeón mundial Mosca Juan Francisco Estrada logró un espectacular triunfo sobre Carlos Cuadras el pasado 9 de septiembre en el StubHub Center y está ansioso de disputar el campeonato mundial Supermosca ante Sor Rungvisai.

En una atracción especial de la misma función, el ex campeón mundial mexicano, Carlos Cuadras, estará regresando ante el dos veces ex retador mundial, el boricua McWilliams Arroyo.

Viloria

El excampeón mundial hawaiano Brian "Hawaiian Punch" Viloria enfrentará al ucraniano Artem Dalakian, por el vacante título mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en la cartelera "SuperFly 2" próximo 24 de febrero en el Forum de Inglewood, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Los boletos para SUPERFLY 2, tienen un precio de $250, $150, $100, $60 y $30 y pueden ser ya adquiridos en todas las agencias de Ticketmaster (Ticketmaster.com, 1-800-745-3000) y en las taquillas del Forum que está localizado en el 3900 W. Manchester Blvd, Inglewood CA 90305.

Te puede interesar: Emmanuel Navarrete arriesgará clasificación