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“Gallo” Estrada se luce y es nuevo campeón mundial

“Gallo” Estrada vence por decisión unánime al tailandés Rungvisai

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Escrito por: Azteca Deportes

En una de sus mejores noches y con una cátedra de boxeo, el mexicano Juan Francisco "Gallo" Estrada se proclamó nuevo campeón Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer por decisión unánime al tailandés Srisaket sor Rungvisai.Ante una gran entrada en el Forum de Inglewood, California, el oriundo de Puerto Peñasco, Sonora, se impuso en las tarjetas por 116-112, 115-113 y 115-113, un tanto cerradas, pero que no reflejaron su superioridad en el ring para la coronación.

El zurdo asiático trató de desconcertar en el inicio y salió como derecho, pero el "Gallo" se mostró decidido a todo desde el primer asalto y conectó las mejores combinaciones sobre el tailandés, quien recibió un par de ganchos a la zona hepática

Srisaket sufría con los impactos del sonorense, quien conectó ganchos y uppers que hicieron hacia atrás al asiático, que cuando soltó la izquierda lo hizo con peligro ante un rival ampliamente superior.

Más rápido y certero lucía el "Gallo", quien impactó con derecha al rostro de su rival, se movía por todo el ring y evitaba los golpes del entonces campeón, quien falló muchos golpes; en el cuarto asalto regresó a su guardia natural unos instantes, pero el mexicano lo conectó una y otra vez.

Estrada estaba confiado sobre el ring y el asiático incómodo. Los uppers y ganchos hicieron daño a Sor Rungvisai, que presionó por momentos, pero sólo para que el "Gallo" demostrara sus capacidades para salir de la zona peligrosa y contragolpear.

Los golpes arriba y abajo sobre el tailandés eran una constante en la pelea del sonorense, físicamente en óptimas condiciones, quien superó en todos los aspectos a un rival que salió a matar o morir en los últimos tres asaltos.

Pero el "Gallo" no rechazó el intercambio de golpes y se fajó con el tailandés, quien falló en su intento de defender la corona y que resistió todo el castigo de Estrada, quien pudo celebrar el título y proclamarse campeón mundial de las 115 libras del organismo verde y oro.

Con este resultado, Estrada mejoró su récord a 39-3, 26 por la vía del nocaut, mientras que el asiático sufrió la quinta derrota de su carrera, a cambio de 47 triunfos, 41 antes del límite, y un empate.

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