Jackie Nava, afilada para su regreso

Ciudad de México. La ex campeona mundial, Jackie “La Princesa Azteca” Nava, cerró fuerte y explosiva una intensa preparación en las montañas de Jiquipilco en el Estado de México, para el esperado regreso al boxeo el próximo 11 de agosto en la Arena Ciudad de México frente a la venezolana, Alys “La China” Sánchez.

Nava (33-4-3, 14 Ko’s) y Sánchez (15-4-1, 4 Ko’s) a diez rounds en peso pactado en donde también combatirá la capitalina Mariana “Barby” Juárez, quien expondrá por quinta ocasión el título mundial Gallo WBC ante la japonesa Terumi Nuki.

“Empezamos desde mayo y junio en Tijuana, con trabajo de fuerza y de resistencia, ahorita ya culminamos nuestra quinta semana aquí en Jiquipilco, Estado de México, contenta con el trabajo y es que hemos ido de menos a más y lo más importante es llegar bien a la pelea del once de agosto”, comentó Nava de 38 años de edad y que ha sido campeona mundial en 7 ocasiones en las divisiones Gallo y Supergallo.

Jackie del staff de peleadores de Promociones Zanfer de Fernando Beltrán asegura que llegara en excelente forma, “yo me siento bien, me siento fuerte, rápida, yo me siento bien arriba del ring, mis tiempos de cuando corro y estoy haciendo pruebas están bien, eso me da confianza para saber que voy a hacer bien las cosas ese once de agosto arriba del ring, lo que yo siempre me exijo arriba del ring porque no es solo tirar golpes”.

Por el momento la mente de Jackie solo está enfocada en La “China” Sánchez a quien le concede la revancha, se enfrentaron en Tijuana en mayo del 2014 y fue derribada por la venezolana.

¨Me sorprendió Alys en esa ocasión, pero luego me repuse y la noqueé no sin antes derribarla en cuatro ocasiones, he escuchado que dijo que en la revancha me va a noquear, la esperamos que lo intente, yo traigo lo mío y ojalá se de una gran pelea¨ dijo Jackie, quien es el primer mujer en coronarse campeona mundial del WBC en el 2005..

Sobre la posible pelea contra la campeona mundial Gallo WBC Mariana ¨Barby¨ Juárez a finales de octubre próximo Nava Mohuet dijo que no piensa en ese enfrentamiento por el momento.

“ahorita solo visualizo en derrotar a Alys Sánchez, el hecho de estar inactiva hace que cualquier rival sea peligrosa, primero hay que pasar esta pelea, ganarla y hablaremos de Mariana y claro que quiero enfrentarla (Mariana) desde hace tiempo pero primero lo primero¨ explicó la arquitecta de profesión y ex Diputada Federal y tiene dos hijas Frida y Valentina que la acompañaron en la etapa final de su preparación en Jiquipilco.

Jackie Nava fue acompañada por su equipo multidisciplinario de siempre con Miguel Reyes como entrenador en jefe, Mario Mendoza segundo entrenador y el reconocido preparador físico Raúl Robles y los sparrings tijuanenses José Manuel Reyes y Joel Sánchez.

¨Mi equipo es muy profesional siempre han sido los mismos, estamos muy integrados, los sparrings me ayudaron bastante, creo fue una de mis mejores preparaciones de mi carrera profesional¨ señaló Jackie, quien logró un impresionante físico bien tonificado y fuerte.

Nava Mohuet informó que esta noche se trasladan a la Ciudad de México donde a partir del lunes cumplirán con compromisos promocionales de la función boxística.