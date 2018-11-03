Jackie Nava, ansiosa de enfrentar a la ‘Fiera’ Álvarez

México. Consciente de la peligrosidad de una rival como la venezolana Carolina Álvarez, la boxeadora mexicana Jackie Nava consideró que llegará más fuerte respecto a su última pelea, ahora en la división gallo.

A una semana de la batalla a realizarse en el Auditorio Municipal de Tijuana, la "Princesa Azteca" declaró que ya está ansiosa por enfrentar a la "Fiera", con el título gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego.

"Todas las rivales son peligrosas y Carolina lo es, ha venido a México a pelear y lo ha hecho con varias mexicanas, tiene mucha experiencia, pero hay que trabajar, a cualquier rival que le des la oportunidad va a querer aprovecharla y eso hará ella", señaló.

Luego de año y medio ausente de la actividad profesional, Jackie reapareció el 11 de agosto ante Alys Sánchez en la Ciudad de México, por lo que este sábado tendrá su segunda pelea tras ese periodo de inactividad, ahora más fuerte y con más rapidez para medirse a la "Fiera".

"Me he sentido mejor entrenando más abajo de peso porque ya no voy en supergallo, lo que traemos es rapidez, tratando de acertar mejor el golpe, más movimiento de piernas, mucho boxeo es lo que se verá y muchas ganas sobre todo", comentó.

Su rival deberá ser inteligente si quiere salir con el brazo en alto, Jackie consideró que la rapidez será determinante, "ella es fuerte, pero no muy rápida, puede conocer lo que hago, pero no sabe en qué momento lo voy a utilizar, esa es la clave".

La "Princesa Azteca" trabajó por varias semanas en el Estado de México para declararse en óptimas condiciones físicas, preparación que cerró el jueves, y este sábado culminó con la sesión de sparring final.

"Ya estoy ansiosa, contenta, viendo qué resultados tuvimos con el trabajo y todo va muy bien, con el objetivo de ir por el título gallo", expresó para dar una satisfacción a la gente de su natal Tijuana.

Sin importar el nombre de las rivales o los títulos que puedan estar en juego o conquiste, el objetivo de Jackie es hacer su propia historia y más que nada sentirse a gusto.

"Queremos lo más que se pueda, no estoy tratando de decir que quiero llegar a tantos títulos, quiero sentirme a gusto hasta que el cuerpo diga hay que parar", añadió.

Detalló que su cuerpo le responde y puede hacerlo bien, lo cual es parte de sus objetivos, “no trato de ganarle a nadie, es un gusto propio, además lo disfruto y vamos por ese título mundial".

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