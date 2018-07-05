Jackie Nava-Barby Juárez, un duelo inminente

La majestuosa Arena Ciudad de México albergará otra gran gala de boxeo con dos de las mejores peleadores mexicanas de todos los tiempos el próximo 11 de agosto y las televisoras Azteca 7, La Casa del Boxeo, y Canal 5 Televisa, Sábado de Box, transmitirán.

Las empresas mexicanas Promociones Zanfer y Promociones del Pueblo han concretado los regresos de Jackie “Princesa Azteca” Nava y Mariana “Barby” Juárez, no para un duelo entre ellas sino para iniciar el camino un posible combate para finales de octubre próximo, pero deben ganar en sus compromisos de agosto.

Por años los aficionados, los especialistas han pedido un enfrentamiento Nava vs Juárez, en caso de que ambas guerreras mexicanas salgan triunfadoras el 11 de agosto en la Arena Ciudad de México, elchoque será inminente.

Nava (33-4-3, 14 kos) no ha subido al ring para una pelea profesional desde febrero de 2017, cuando derrotó a la venezolana Ana María Lozano, mientras que Juárez (49-9-4, kos), con mayor ritmo, venció a Carolina Arias en abril pasado para hacer buena la cuarta defensa del campeonato Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que ostenta.

¨La Princesa Azteca ¨Nava enfrentará en su vuelta al boxeo a la venezolana Alys Sánchez (15-4-1, 4 kos) por el cinturón Gallo Internacional WBC, mientras que ¨Barby¨ Juárez expondrá su cetro mundial Gallo WBC peleará con la noqueadora japonesa Terumi Nuki (10-3, 7 kos) en una función de boxeo de alto voltaje femenil.

Tanto Nava como Juárez y también la hoy ex boxeadora Ana María Torres fueron los pilares que dieron proyección al boxeo femenil en México, después de que la peleadora Laura Serrano buscara sin éxito una oportunidad para realizar en la década de los 90 la primera pelea profesional femenil en la capital del país.

La tijuanense Nava, de 38 años, fue la primera campeona en la historia del CMB y, además de ser monarca en peso Gallo, también lo logró en la división de los Supergallos.

La capitalina Juárez, también de 38 años, fue campeona mundial de peso Mosca y actualmente ostenta el campeonato de las 118 libras, peso Gallo, tras destronar a la africana Catherine Phiri ante más de 20 mil aficionados en el Zócalo de la Ciudad de México en una histórica noche.

La ¨Barby¨ lleva cuatro exitosas defensas de su cetro y va por la quinta en agosto.