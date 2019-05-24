Jackie Nava busca revancha ante Marcela Acuña

La boxeadora mexicana Jackie Nava tendrá su oportunidad de revancha cuando enfrente a la argentina Marcela Acuña, en un duelo de campeonas, sin título en juego, pero donde la gloria deportiva es lo único que buscan. El estadio de beisbol de Puerto Vallarta, será el escenario que recibirá el pleito entre Jackie, monarca interina de peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y Marcela, quien reina en la división supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Fue el 30 de abril de 2009 cuando ambas pugilistas se vieron por primera vez, en el Luna Park de Argentina y con triunfo para la local. Ahora llegarán dos pugilistas más experimentadas y maduras, situación que las tiene confiadas en la victoria.

“Ahora llegamos con el trabajo recorrido o experiencia, en 2009 no tenía mucha en movimientos o trabajos que se hacen arriba del ring, ella usa bien su jab, vamos a ver eso, nuestra movilidad y rapidez debe ser clave para ganar esta pelea”, señaló la mexicana.

Con preparación intensa en la altura del Estado de México, la “Princesa azteca” aseveró que ese trabajo le dará mucha confianza, sobre todo “a la hora de tirar golpes, de golpear al cuerpo, creo que será clave, sabemos que aguanta mucho”.

Con una racha de 11 triunfos consecutivos, los últimos dos, conseguidos el año pasado, Jackie está ante uno de los retos más complicados de su trayectoria y también ante una de las últimas peleas de su carrera, pues dejó en claro que este 2019 será el año de su adiós.

Mientras Jackie llega con récord profesional de 35-4-3, 16 por la vía rápida, la “Tigresa” Acuña se presenta con marca de 49-7-1, 20 nocauts y apenas un revés en sus últimas 14 peleas, las tres más recientes con victoria y lista para vencer nuevamente a Jackie.

El pleito coestelar de la velada, que se realizará con el apoyo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) Jalisco que dirige Fernando Ortega, será de título mundial, cuando Kenia Enríquez ponga en juego el cetro interino minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante la venezolana Leiryn Flores.

Esta será la tercera defensa titular del título para Kenia (20-1, 9 KOs), quien va por un nuevo triunfo que la acerque a una pelea por el cetro absoluto; mientras que Leiryn (16-1-1, 13 KOs), quien perdió su invicto en México en marzo, quiere volver a casa como campeona.

También estará el prospecto mexicano Carlos “Chuko” Díaz, quien se enfrentará a 10 rounds en superligero con Emanuel “Peligro” Herrera, mientras que la invicta Melissa Esquivel (8-0, 3 KOs) chocará a seis asaltos en supergallo contra Marisol Corona.

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