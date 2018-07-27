Jackie Nava entra en fase final de preparación

Luego de 4 semanas en la altura de Jiquipilco, Estado de México la doble ex campeona mundial Jackie “La Princesa Azteca” Nava entrará mañana en la etapa final de su preparación rumbo a su esperado regreso el ring programado para el próximo 11 de Agosto en la Ciudad de México.

Nava (33-4-3, 14 ko’s) retomará su carrera boxística cuando se enfrente en pelea de revancha a la venezolana Alys Sánchez (15-4-1, 4 ko’s) en la Arena Ciudad de México, que será transmitida por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

Para llegar en excelentes condiciones a este compromiso, Jackie Nava, junto con su equipo de trabajo se instalaron en una hacienda en Jiquipilco ejecutaron un plan bien definido de trabajo tanto físico como boxistico encabezado por su preparador físico el reconocido Raúl Robles y los entrenadores Miguel Reyes y Mario Mendoza acompañado de dos sparrings tijuanenses como José Manuel Reyes y Joel Sánchez.

Previo a concentrarse en Jiquipilco La “Princesa Azteca” Nava había realizado siete semanas de programa de entrenamiento en Tijuana. La pelea más reciente de Jackie fue en febrero de 2017, cuando venció por decisión unánime a Ana María Lozano de Venezuela en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

“Mañana cerramos muy intenso, la siguiente semana bajamos poco a poco las cargas de trabajo y el 4 de agosto nos trasladamos a la Ciudad de México a mantener peso y cumplir compromisos promocionales” explicó Nava considerada la mejor boxeadora mexicana de todos los tiempos.

La primera campeona mundial del WBC informó que hizo más de 150 rounds de sparrings y cumplió con un riguroso y completo plan de acondicionamiento físico. Jackie expresó sentirse ansiosa por estar ya peleando en el ring de la Arena Ciudad de México.

“Ya año y medio sin pelear y la ansiedad de pronto me llega, pero nos controlamos, la idea es dar una buena pelea, ganar y luego irnos por Mariana Juárez” reiteró la peleadora tijuanense de 38 años de edad, quien esta acompañada por sus dos pequeñas hermosas hijas Frida y Valentina en Jiquipilco.

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