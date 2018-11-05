Jackie Nava hará ‘Historia en Tijuana’

Ciudad de México. La leyenda viviente del boxeo femenil mexicano, Jackie Nava, está lista física y mentalmente para encabezar la cartelera boxística “Historia en Tijuana” que presentará Zanfer el próximo sábado, en el Auditorio Municipal de esta fronteriza ciudad, con transmisión por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

La “Princesa Azteca” Nava (34-4-3, 15 ko’s) se enfrentará a la venezolana, Carolina “La Fiera” Álvarez (14-9-4, 9 ko’s), en un combate que enfrentará estilos, con la técnica, velocidad y desplazamientos sobre el ring de la mexicana, ante el poder de puños y empuje de la originaria de Venezuela.

Nava ya se encuentra en Tijuana después de haber hecho campamento de altura por cuatro semanas en el Estado de México, donde alcanzó un rendimiento a tope y un factor de recuperación que le permitirá pelear los 10 rounds a gran ritmo.

“La Fiera” Álvarez ha logrado nueve de sus catorce victorias por nocaut, pero de esas nueve, ocho han sido dentro de los primeros tres asaltos, lo que indica que sale a acabar rápido sus combates y que Jackie Nava deberá subir al ring completamente concentrada y con una guardia sólida.

De sus 28 peleas en el boxeo profesional (tiene un “no contest”), Carolina Álvarez solo ha realizado seis en su natal Venezuela. Ha peleado cinco veces en Alemania (donde debutó en 2005), cinco veces en Panamá, cinco veces en México, dos veces en Argentina y una vez en Uruguay, Nicaragua, Colombia, Perú y Chile.

De sus cinco visitas a México, ha salido con un triunfo, tres derrotas y un empate. Noqueó en dos rounds a Patricia de los Santos en julio de 2012, empató con la entonces invicta Liliana Ordoñez en junio de 2012 y fue vencida por Zulina Muñoz, por decisión en 10 rounds en noviembre de 2016, por Arely Muciño, por decisión en 10 rounds en marzo de 2011 y por Mariana Juárez, por nocaut en ocho rounds, en julio de 2009 estando en disputa el campeonato mundial interino Mosca CMB, en la única ocasión que ha peleado en Tijuana.

Por su parte, Jackie Nava ha salido victoriosa en las tres peleas que ha tenido ante rivales venezolanas. Noqueó dos veces a Alys Sánchez, incluyendo su combate más reciente el pasado mes de agosto, y superó por puntos a Ana María Lozano en febrero de 2017.

Jackie Nava fue la primera campeona mundial Supergallo AMB en la historia y la primera campeona mundial reconocida por el CMB. Además, ha sido ocho veces campeona del mundo en dos divisiones (Gallo, Supergallo).

En las otras dos peleas estelares del próximo sábado, Yazmín “Rusita” Rivas (38-10-1, 11 ko’s) defenderá su campeonato mundial Supergallo AMB, ante la argentina, Cristina Del Valle Pacheco (11-11-2, 2 ko’s).

Además, el ex olímpico mexicano, Joselito “Huracán” Velázquez (6-0-0, 5 ko’s), se enfrentará al sinaloense, Jesús Cervantes Villanueva (5-2-0, 1 ko), en combate a ocho rounds en peso Minimosca.

