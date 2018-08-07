Jackie Nava, por más grandeza

A sus 38 años de edad, Jackie Nava quiere darle el mejor cierre posible a una carrera boxística que desde ahora, es considerada para el Salón de la Fama Internacional del Boxeo Femenil (IWBHF) y la mejor boxeadora mexicana de todos los tiempos.

Entre 2015 y 2017, la “Princesa Azteca” tuvo dos peleas, pero este 2018 vuelve a los encordados para un par de compromisos, siendo el primero, el próximo sábado ante Alys Sánchez, y para octubre, frente a Mariana Juárez, evento que se concretará si ambas ganan el día 11 en la Ciudad de México.

Jackie Nava (33-4-3, 14 ko’s) le dará la revancha a la venezolana Alys “China” Sánchez (15-4-1, 4 ko’s) en la Arena Ciudad de México, en función de Zanfer y Promociones del Pueblo que será transmitida por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

En la misma velada, Mariana “Barby” Juárez (49-9-4, 18 ko’s) defenderá su campeonato mundial Gallo CMB por quinta ocasión ante la japonesa Terumi Nuki (10-3-0, 7 ko’s). De ganar la “Princesa Azteca” y la “Barby”, podrían protagonizar la pelea más atractiva que el boxeo femenil mexicano puede ofrecer, y una de las más importantes a nivel mundial.

Nava realizó una ardua concentración en la altura de Jiquipilco, Estado de México durante las pasadas cinco semanas y se reportó en excelentes condiciones físicas y mentales para volver a pelear después de año y medio de inactividad.

"Estamos ya en el peso, sin problema alguno, producto del gran trabajo que hicimos junto con mi equipo de trabajo, estoy ansiosa de estar ya en el ring de la Arena Ciudad de México", expresó Nava, quien luce un físico bien tonificado.

Ex campeona mundial Gallo y Supergallo, la peleadora tijuanense con 17 años de experiencia en el boxeo profesional buscará su décimo triunfo consecutivo desde 2011. Durante 21 meses entre 2012 y 2014, y durante 24 meses entre 2015 y 2017, hizo pausas en su carrera por maternidad.

A su rival en turno, Alys Sánchez, la noqueó en 7 rounds en mayo de 2014 estando en disputa el campeonato mundial Supergallo AMB, no sin antes haber sido puesta en la lona en el primer round.

Nava ha sido 7 veces campeona mundial en dos divisiones diferentes y ha participado en 22 peleas de campeonato mundial.

En su más reciente combate, en noviembre de 2017, la “China” Sánchez dejó su campeonato mundial Supergallo AMB en manos de Liliana Palmera, quien la despachó en una polémica decisión con dos de los jueces definiendo su derrota por un punto.

_Atractivo respaldo_

El invicto estadounidense Dewayne Beamon (15-0-0, 11 ko’s) se enfrentará al capitalinoJulio César “Rey” Martínez (10-1-0, 7 ko’s) a ocho rounds en peso Mosca, en contienda en la que el ganado se enfilará a las clasificaciones mundiales.

En otras contiendas, el prospecto de la Ciudad de México, Adrián “Gato” Curiel (10-1-0, 3 ko’s) va ante el tapatío Alejandro “Pacquiao” Villaseñor (10-2-0, 3 ko’s) en peso Minimosca a ocho asaltos.

Por su parte, el jalisciense Dennis “Martillo” Martínez (29-1-0, 19 ko’s) será un rival de mucho cuidado para el ex campeón mundial Hugo “Cuatito” Ruiz (36-4-0, 32 ko’s) a ocho rounds en Supergallo.

Es bueno saber…

* La más reciente derrota de Jackie Nava fue en julio de 2011, cuando cayó por cerrada puntuación de los jueces 94-96 en una épica pelea ante Ana María Torres.

* Será la cuarta vez que Nava dispute una revancha. En las otras tres ocasiones tiene resultados divididos en su segunda confrontación. Venció a Chantall Martínez, empató ante Alejandra Marina Oliveras y cayó contra Ana María Torres.

* En septiembre de 2014, Nava peleó en la Arena Ciudad de México, y superó por decisión mayoritaria a Alicia Ashley defendiendo su campeonato mundial Supergallo AMB ante casi 15 mil aficionados .

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

JUEVES 9 DE AGOSTO ARENA CIUDAD DE MÉXICO

-12:00 HRS CONFERENCIA DE PRENSA FINAL

VIERNES 10 DE AGOSTO ARENA CIUDAD DE MÉXICO

PESAJE DE TODOS LOS BOXEADORES PARTICIPANTES

12:00 HRS REVISION MÉDICA

13:00 HRS CEREMONIA OFICIAL DE PESAJE

SÁBADO 11 DE AGOSTO ARENA CIUDAD DE MÉXICO

16:00 HRS SE ABREN PUERTAS

18:00 HRS INICIA PRIMER COMBATE