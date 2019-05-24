Jackie Nava y Marcela Acuña, cumplen en la báscula

Las boxeadoras Jackie Nava y la argentina Marcela Acuña cumplieron en la báscula y se declararon listas para su pelea de revancha, que será la estelar de la velada de este sábado en el Estadio de Beisbol de este destino turístico.

La “Tigresa” Acuña fue la primera en subir a la báscula y cumplió con peso de 55.600 kilogramos, seguida por la “Princesa azteca” Nava, quien detuvo el fiel de la balanza en el mismo peso, en ceremonia realizada en el Malecón de Puerto Vallarta.

El pleito es de revancha, donde Nava (35-4-3, 16 KOs) quiere saldar cuentas luego de la derrota que sufrió hace 10 años en Buenos Aires, mientras que la sudamericana (49-7-1, 20 KOs) está segura de que le repetirá la dosis.

Para el duelo coestelar de la velada, con apoyo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) Jalisco, la tijuanense Kenia Enríquez realizará la tercera defensa del título interino minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra la venezolana Leiryn Flores.

Kenia y Leiryn no tuvieron complicaciones en la romana, al marcar idéntico 48.500 kilogramos, abajo del límite de la división y listas para intercambiar golpes.

Por su parte, Carlos “Chuko” Díaz registró 63.500 kilos, lo mismo que Emanuel “Peligro” Herrera, para su duelo que será a 10 asaltos en la división de peso ligero.

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