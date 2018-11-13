Jackie Nava ya prepara el 2019

Ciudad de México. La legendaria boxeadora tijuanense, y múltiple campeona mundial, Jackie Nava, espera las pláticas y negociaciones con su empresa, Zanfer, para planificar su agenda 2019, programar las cargas de trabajo y seguir haciendo historia. Pero quiere pelear pronto.

"Esta semana hablaremos con el mandamás de Promociones Zanfer, el jefe Fernando Beltrán y vamos a ver qué hay en planes, pero voy con la idea de solicitarle me consiga el combate con Mariana Juárez, aunque estamos abiertos para escuchar las opciones. Quisiera pelear a fines de febrero, y si se concreta la pelea contra la 'Barbie' Juárez, mejor", dijo Nava de 38 años de edad.

En otra magistral actuación en el ring "La Princesa Azteca" (35-4-3, 16 ko's) conquistó el pasado sábado, en su natal Tijuana, el campeonato mundial Gallo AMB derrotando por nocaut técnico a la venezolana Carolina ¨La Fiera¨ Álvarez . Fue su noveno campeonato del mundo, en dos divisiones, Gallo y Súper Gallo en su brillante carrera boxística que abarca ya 17 años en el boxeo profesional.

Para Nava, la prioridad es enfrentar a Mariana "Barbie" Juárez (51-9-4, 18 ko's), que es la campeona mundial Gallo CMB, y que sería la pelea más importante, trascendental y lucrativa que pudiera tener en esta división.

"Claro que queremos enfrentar a la 'Barbie' Juárez, es una pelea que el público y la televisión piden, pero al parecer a ella no le interesa o le saca la vuelta. Si se concreta la pelea ante ella, bienvenida, si no, seguiremos adelante haciendo nuestra historia", dijo Nava.

Otra opción que contempla Jackie Nava es enfrentar a la colombiana Dayana Cordero (17-5-3, 12 ko's), que es la campeona mundial absoluta Gallo AMB, con el objetivo de tener este título y así poderlo unificar más adelante.

"Se había hablado que enfrentaríamos directamente a Dayana, pero al final de cuentas esta pelea no se pudo llevar a cabo y ganamos el título interino. Queremos a la campeona absoluta, para que no quede lugar a dudas de quién es la mejor peso Gallo del mundo", aseguró Jackie.

La "Princesa Azteca" se encuentra descansando en compañía de su familia, en Tijauan, después de su pelea del pasado sábado, pero su intención es retomar su rutina de acondicionamiento físico y ejercicios antes de finalizar este mes, con la intención de que se conozca, cuando antes, fecha y nombre del rival de su próxima contienda.

