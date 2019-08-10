Jaime Munguía en la semana de la Independencia

Los Ángeles, EUA. El boxeador mexicano Jaime Munguía estelarizará la función en el fin de semana festivo de la Independencia de México el próximo 14 de septiembre, cuando enfrente al ghanés Patrick Allotey en Carson, California.

Munguía realizará la quinta defensa del título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el africano, en una velada de Golden Boy Promotions y será transmitida por la plataforma DAZN.

“Me siento muy contento por la oportunidad de encabezar una cartelera el 14 de septiembre, es la mejor fecha de todo el año para el boxeo. Es una gran fecha para México, ya que festejamos nuestra independencia”, dijo el mexicano.

El nacido en Tijuana y de 22 años dejó en claro que será un honor y un orgullo representar a su país en ese fin de semana tan importante, “voy a dar lo mejor de mí y voy a tratar de brindar una gran pelea para el público y para los que nos van a ver".

Munguía llega con récord invicto de 33-0, 26 por la vía del nocaut, y luego de vencer a Dennis Hogan por decisión mayoritaria en abril en Monterrey; Allotey (40-3, 30 KOs), por su parte, llega con una racha de seis triunfos seguidos y como un rival peligroso.

“Respeto a Munguía, es un gran peleador, pero soy un guerrero africano, así que todos saben que voy a causar una gran sorpresa", comentó el retador al cetro de las 154 libras.

Óscar de la Hoya, presidente y jefe ejecutivo de Golden Boy, aseveró que Munguía es un campeón mundial invicto que se ha convertido en una de las estrellas del boxeo más grandes de México, y Allotey tiene muchas habilidades impresionantes y viene con muchos años de experiencia. Los estilos están garantizados para una guerra”

En el pleito coestelar, Ryan García (18-0, 15 KOs) enfrentará en duelo de estadounidenses a Avery "A Plus" Sparrow (10-1, 3 KOs), a 10 asaltos en peso ligero.

También peleará el mexicano Pablo César "Demoledor" Cano (32-7-1, 22 KOs), quien defenderá el cetro superligero Internacional Plata del CMB ante el estadounidense Michael "The Artist" Pérez (25-3-2, 11 KOs), el primero luego de su triunfo sobre Jorge Linares de enero pasado.

Además, estarán presentes pugilistas como el estadounidense Romero Duno (20-1, 15 KOs), Azat "Crazy A" Hovhannisyan (17-3, 14 KOs), Alejandro "Pin Pon" Reyes, entre otros, de quienes se darán a conocer sus rivales en los próximos días.

