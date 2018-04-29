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Jaime Munguía tendrá pelea de título mundial

Munguía peleará contra el estadounidense, Sadam Ali el 12 de mayo

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|Jose Zamora

Escrito por: Azteca Deportes

Nueva York.- El boxeador mexicano, Jaime Munguía tendrá la oportunidad de su vida, cuando enfrente por pelea de título mundial al estadounidense, Sadam Ali.

Hace un par de semanas Munguía sonó como una opción para sustituir al mexicano SaúlCanelo’ Álvarez en el combate ante el kazajo Gennady Golovkin, pero no recibió la autorización de la Comisión de Nevada y tampoco tuvo el permiso en Los Ángeles.

Pero la ansiada oportunidad no tardó en llegar, donde el joven de Tijuana, Baja California, y con récord invicto de 28-0, 24 por la vía del nocaut, va por el título ante el estadounidense que tiene 26-1, 14 antes del límite.

Otro pleito en la velada será entre el mexicano Rey Vargas y el armenio Azat Hovhannisyan, donde el mexicano pondrá en juego por tercera vez el cetro supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
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