Jaime Munguía y su escalada al estrellato

Una de las figuras del presente y con un futuro prometedor en el boxeo mexicano es el tijuanense invicto Jaime Munguía (34-0-0, 27 ko’s). Un hombre que a sus 23 años decidió renunciar al título superwelter (69.85 kg) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) para subir a la división inmediata competir por un cinturón de campeón en peso medio.

¿Por qué digo que Jaime va en el camino correcto al estrellato?

Antes de contestar esta pregunta debo aclarar que fue un acierto subir a los 73.03 kg. que marca como límite la categoría de los medianos. Porque la estructura física de Jaime le impide mantenerse en el nivel que exige un campeón del mundo en un peso que ahora le queda chico. Es un castigo innecesario mantenerlo en superwelter con sus 183 centímetros de estatura y musculatura en desarrollo.

Y no digo que no pueda haber un campeón en 154 libras de esa estatura. No olvido la entrevista de mi amigo Ernesto Amador al prospecto superwelter Sebastián Fundora (13-0-1, 9 ko’s) de 193 cm de estatura. Simplemente me parece que el estilo de boxeo de Jaime Munguía puede alcanzar la calidad “Premium” en peso medio.

#LosProtagonistas 😎



Conoce los orígenes de Jaime Munguía, quien este sábado regresa a los encordados, para debutar en la división de los medianos. ¡No te pierdas este combate por La Casa del Boxeo!



🔴Sigue aquí la transmisión en VIVO:https://t.co/oB7g3sL6j3 pic.twitter.com/kL5C0zc1hU — Box Azteca (@BoxAzteca7) January 7, 2020

Munguía, además de su pegada y récord invicto posee tres ingredientes que lo hacen candidato a encantar al público del boxeo mexicano por muchos años:

1.- Es disciplinado. Su vida está dedicada a su carrera, es un profesional enfocado en su entrenamiento y en cada enfrentamiento. Por cierto fueron ocho compromisos en los últimos dos años.

2.- Es sencillo. Los pies en la tierra generalmente recorren mejor la lona durante los combates. Jaime es un ex campeón mundial y la fama, mucha o poca, no lo ha seducido como a otros deportistas de trascendencia más liviana.

3.- Es congruente. Generalmente coincide lo que dice con lo que hace. Un elemento muy importante para avanzar con paso firme en cualquier profesión.

Este sábado veremos a Jaime Munguía enfrentar a Gary O’Sullivan (30-3-0, 21 ko’s) será el segundo rival irlandés en la carrera del tijuanense. El primero fue Dennis Hogan, quien cayó por decisión mayoritaria en la Arena Monterrey en un intento de quitarle a Munguía el cetro de la OMB.

Aunque los récords muestran un duelo parejo, para mí, Munguía es favorito. Su velocidad y alcance son superiores. Además veremos a Jaime con unas libras de más que le brindarán un margen más cómodo para el viernes de pesaje y además sumarán potencia en los envíos que intente el sábado en el Alamodome de San Antonio, Texas.

No te puedes perder esta batalla, aunque Jaime ya había boxeado en peso la medio, este combate sabe a debut en la división porque ahora tiene la madurez física y mental para medirse con la primera línea de la categoría. Y estoy seguro de que lo conseguirá.

Jaime Munguía vs Gary O’Sullivan – Sábado 11 de enero, al terminar el Ritual NFL, Titanes vs Cuervos, por Azteca 7.

Por: Raul Patiño

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: