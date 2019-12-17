Julio César Chávez venció al ‘Travieso’ Arce en una pelea única

Como si nunca se hubiera retirado; así se vio Chávez en cuanto a forma física, actitud, y volumen de golpeo. ‘El César del Boxeo’ peleó intensamente por tres rounds de dos minutos cada uno, en contra del ex Campeón Mundial en cuatro divisiones diferentes, Jorge ‘Travieso’ Arce, quien se fajó fiel a su estilo, a pesar de recibir una avalancha de golpes y combinaciones por parte del sonorense.

La motivación para ambas leyendas de nuestro boxeo fue una noble causa, ya que la función fue con fines benéficos, para ayudar Christian Castillo, hijo del ex monarca Mundial José Luis ‘Temible’ Castillo, quien sufrió un derrame cerebral en una sesión de sparring en el mes de julio.

Previo al combate, el ‘Travieso’ Arce, dijo que no iba al gimnasio desde que se retiró cinco años atrás, pero que se sentía bien, y retaba al 'Gran Campeón Mexicano' llamándolo viejito.

Ya sobre el cuadrilátero en el Auditorio Municipal de Tijuana, el mochiteco de 40 años de edad, aguantó de pie el imparable ataque de un Chávez, que a sus 57 años, está en excelente condición físico atlética y que mostró no haber olvidado ni un poco todos las habilidades que lo han llevado a ser considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Su récord de mayor cantidad de defensas de Título Mundial, con 27, aún está vigente, a pesar de que peleó por última vez como profesional hace 14 años.

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Toda la pelea estuvo cargada de acción, con mucho intercambio de golpes e izquierdazos y derechas de calidad por parte de Chávez, así como de resistencia y férrea determinación para no rendirse por parte del ‘Travieso’. Por si fuera poco, al sonar la campana que marcaba el final del pleito, continuaron golpeándose, inclusive quitaron de en medio al réferi para regalar un poco más de espectáculo a los más de 5 mil fanáticos que estallaron de emoción ante tal muestra de entrega por parte de ambos gladiadores.

Vale la pena recordar, que Julio César Chávez ya había tenido una pelea de exhibición a tres rounds en el 2015, ante Mario "Azabache" Martínez, en Culiacán, Sinaloa. Un par de meses antes de que se cumplieran 31 años de que ganó el Título Mundial Súper Pluma del CMB que estaba vacante, tras vencer al "Azabache" en ocho episodios en Los Ángeles, California. Ese cinturón obtenido en 1984 fue el primer Título Mundial en la exitosa carrera del "Gran Campeón Mexicano". Dicha exhibición recaudó fondos para las clínicas de ayuda y prevención contra las adicciones que dirige Julio César.

Como un detalle extra, al término de la función, entre Chávez y ‘Travieso’, ‘El Gran Julio’ tomó el micrófono para retar públicamente a otra leyenda del pugilismo azteca y mundial, el tijuanense Érik ‘Terrible’ Morales, a una pelea de exhibición; también con causas benéficas, en un futuro próximo.

Por: Daniel Padilla

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