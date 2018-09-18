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La guerra que viene: Berchelt vs Román

Se presentó la pelea entre Miguel ‘Alacrán’ Berchelt y Miguel ‘Mickey’ Román, que se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre, por el campeonato mundial Superpluma WBC

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Escrito por: Azteca Deportes

El Paso, Texas. El campeón mundial súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Miguel 'El Alacrán' Berchelt, y Miguel 'Mickey' Román de nuevo se vieron cara a cara, ahora en el estadio Don Haskins Center, sede de su enfrentamiento del 3 de noviembre que, de una vez por todas, resolverá esta furiosa rivalidad de guerreros aztecas.

Berchelt (34-1, 30 KOs), de Cancún, México, es el campeón de 26 años de edad que busca su cuarta defensa exitosa de título mundial. Román (60-12, 47 KOs), de Juárez, México, tiene 32 años y hará su tercer intento de conseguir un título mundial.

Román y Berchelt se reunieron con los medios en El Paso, la parada intermedia de un intercambio de prensa en tres ciudades que ha avivado aún más la rivalidad entre los dos. Esto fue lo que tuvieron que decir a 47 días de una de las peleas más esperadas del año.

Acompañado por su representante, Mario Abraham, el monarca mundial dijo en su turno al micrófono en la conferencia de prensa que está "muy feliz de estar aquí. Estoy entrenando muy duro en Hermosillo, Sonora. Cuando hay dos mexicanos en el cuadrilátero, el espectáculo está garantizado y será grandioso. Esta vez no será la excepción", dijo.

"En el boxeo, es normal hablar basura de tu oponente. Al final del día, somos peleadores. Va a ser una gran pelea. La gente se alegrará porque van a ver una gran pelea. Van a ver un gran campeón en Miguel Berchelt. Román y yo hemos querido esta pelea por mucho, mucho tiempo. Pidió esta oportunidad, y estoy feliz de dársela. Esta va a ser una gran pelea, pero sé que terminará con mis manos arriba. Soy joven y tengo hambre. No importa que estemos peleando en su territorio. El Paso y Juárez serán mis ciudades cuando se acabe", continuó Berchelt.

Por su parte, ‘Mickey’ Román dijo que esta pelea es algo que siempre deseó y espera salir bien librado: "Estoy muy feliz. Me siento muy bien peleando por este cinturón contra Miguel Berchelt. Esto es algo que hemos estado esperando. Ahora está sucediendo. Vivo cerca de la frontera, y la pelea aquí es como si estuviera peleando en mi casa. La gente de El Paso, Juárez y Las Cruces, Nuevo México, siempre me apoyan. El 3 de noviembre mi gente vendrá y me apoyará", explicó.

"Estoy peleando contra un gran campeón en Miguel Berchelt. Es muy fuerte y lo respeto mucho. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tengo que hacer mi trabajo. Mi experiencia, mi fuerza y mi hambre para ganar este título me llevarán a la victoria. Está hablando todo esto, que me va a arrancar la cabeza y cosas por el estilo. El Paso es mi pueblo. Si él piensa que va a venir aquí y hablar así, vendrá a otra cosa", finalizó.

Esta pelea podrán disfrutarla a través de Box Azteca 7, La Casa del Boxeo.

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