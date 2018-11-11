La ‘Princesa Azteca’ comienza nuevo reinado

TIJUANA.- Jackie Nava enseñó un boxeo a nivel de excelencia, dominó de principio a fin a su valiente rival, Carolina Álvarez, y se impuso por nocaut técnico al final de séptimo round, para capturar el campeonato mundial Gallo AMB, ante una gran entrada en el Auditorio Municipal de su natal Tijuana, que se le rindió con aplausos, ovaciones y “porras”.

La “Princesa Azteca” Nava (35-4-2, 16 ko’s) lució su boxeo técnico, de velocidad y precisión, pero también de poder y agresividad. “La Fiera” Álvarez (29-10-2, 9 ko’s) compitió hasta donde pudo, y conectó algunas derechas largas, pero no econtró a una rival de gran movilidad y elusividad.

Nava hizo suya la pelea, conectó a placer, puso mal en repetidas ocasiones a ru rival venezolana y deleitó a su afición. Buscó el nocaut pero la “Fiera” aguantó todo de manera estóica y valiente. Del quinto al séptimo round, la “Princesa Azteca” arrasó a su rival y la puso en malas condiciones.

De manera acertada, su esquina decidió que Carolina Álvarez ya no saliera a combatir para el octavo asalto, aunque las reglas de la AMB señalan el nocaut a los 3 minutos del séptimo round. Jackie Nava se convirtió en campeona mundial Gallo AMB, elnoveno cetro de su carrera, y demostró que está en el mejor moento de su carrera. Hay “Princesa Azteca” para rato.

“Me sorprendió su aguante, hubo momentos en los que la conectó y pensé que se iba a caer, pero respondìa. El plan era justamente variar, golpear arriba y abajo y presionarla y nos funcionó”, dijo Jackie, contenta, ya como campeona del mundo, bajando del ring. Su encargado de esquina, y esposo, Mario Mendoza, dijo que por lo pronto, festejarán el triunfo y posteriormente analizarán ofertas y opciones.

“Jackie se sintió muy bien en Gallo, podríamos quedarnos ahí, depende de las ofertas que haya y el panorama que se abra”, dijo Mendoza.

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