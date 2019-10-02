Box Azteca: Los mexicanos campeones en diferentes divisiones.

México es uno de los mejores países productores de boxeadores en todo el mundo. Ya que es uno de los deportes más queridos y seguidos en el país. Pero solo algunos se encuentran en la élite del pugilismo mundial. Han logrado hazañas, que pocos pueden presumir alrededor del planeta, como ganar campeonatos mundiales en diferentes categorías de peso.

Solo tres gladiadores aztecas han reinado en cuatro divisiones distintas. Juan Manuel Márquez fue campeón peso pluma por la FIB, AMB y OMB. En súper pluma reinó por el CMB. También fue campeón súper ligero de la OMB. Mientras que en la división de los ligeros fue monarca de la AMB y OMB. Juan Manuel tuvo siete títulos divididos en los cuatro pesos distintos.

Con esos cuatro reinados, lo acompañan Jorge Arce y Erik Morales. El "Travieso" se puso el cinturón mini mosca del CMB y OMB, El de súper mosca por la OMB, en la división gallo por la OMB y súper gallo por la OMB, igualmente.

Por su parte, el "Terrible", en su carrera de leyenda fue campeón mundial en la división súper gallo por el CMB y la OMB. En peso pluma reinó por el CMB, en súper pluma fue monarca CMB y FIB. En súper ligero fue monarca por el CMB.

En un escalón abajo, hay muchos nombres de campeones mexicanos tambien. Ellos fueron monarcas en tres divisiones de peso distintas.

Julio César Chávez fue campeón absoluto en la división súper pluma del CMB, campeón en peso ligero por la AMB y CMB. Además reinó en los pesos súper ligeros del CMB y FIB. "El César" obtuvo 5 campeonatos en dichas divisiones.

Marco Antonio Barrera fue otro quien logró la misma hazaña. Fue monarca absoluto súper gallo por la OMB, pluma por el CMB y súper pluma tanto por el CMB como por la FIB.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos en reinar en tres divisiones diferentes. En esta categoría están: Fernando "Cochulito" Montiel, Abner Mares y Leo Santa Cruz.

Mauricio Ventura, Azteca Deportes