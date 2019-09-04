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Los mejores libra por libra del momento

¿Quiénes son los mejores boxeadores sin importar su peso?

Box

Escrito por: Azteca Deportes

¿Alguna vez ha escuchado o leído el término “libra por libra”?. Esto se refiere a una clasificación para determinar a los mejores boxeadores del momento sin importar su división, es decir, su peso.

No existe una lista oficial, muchos medios de comunicación y periodistas especializados en boxeo tienen una propia que varía con respecto de otras. La más reconocida es la de “The Ring Magazine”. Una publicación que se imprimió por primera vez en 1922.

Las listas de los mejores “libra por libra” se actualizan constantemente y los criterios que se toman en cuenta para ascender o descender en los peldaños de esta escalera de boxeo son:

- Las peleas recientes
- ¿Quién fue el rival?
- Si existía algún título de por medio
- ¿Cómo se resolvió el combate? (Si fue nocaut o decisión)
- La efectividad del peleador en cuestión
- La técnica/estética del boxeador (subjetivo)

Estamos listos para conocer a los 10 mejores boxeadores “libra por libra”. Según “The Ring Magazine”, ahora propiedad del promotor y ex campeón mundial Oscar De La Hoya.

1. Vasiliy Lomachenko / Ucrania / Campeón peso ligero (61.2 kg) AMB, CMB y OMB.
2. Terrence Crawford / Estados Unidos / Campeón peso welter (66.6 kg) OMB. (Invicto)
3. Saúl Álvarez / México / Campeón peso medio (73 kg) AMB y CMB.
4. Naoya Inoue / Japón / Campeón peso gallo (53.5 kg) AMB y FIB. (Invicto)
5. Oleksandr Usyk / Ucrania / Campeón peso crucero (90.7 kg) AMB, OMB, CMB y FIB (Invicto)
6. Errol Spence Jr. / Estados Unidos / Campeón peso welter (66.6 kg) FIB y CMB (Invicto)
7. Gennady Golovkin / Kazajistán / Retador al título peso medio (73 kg) FIB (Que dejó vacante Saúl Álvarez)
8. Juan Francisco Estrada / México / Campeón peso supermosca (51.7 kg) CMB
9. Mikey García / Estados Unidos / Ex campeón welter (66.6 kg) FIB y CMB (Perdió los títulos vs Errol Spence Jr.
10. Manny Pacquiao / Filipinas / Campeón peso welter (66.6 kg) AMB

A cada uno de estos 10 boxeadores se le entrega un bello cinturón tricolor (rojo, blanco y azul) con un águila en el centro coronando el escudo dorado de “The Ring Magazine” que acredita al portador como uno de los 10 mejores boxeadores libra por libra.

El cinturón “The Ring Magazine” nunca se disputa en un combate. Es un reconocimiento que se quedará con el pugilista hasta el final de sus días, aún cuando ya no pertenezca al conteo.

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