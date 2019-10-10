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Los mejores momentos de Julio César Chávez

El gran campeón mexicano hizo vibrar a México con sus grandes hazañas.

Eric Morales vs. Manny Pacquiao
LAS VEGAS, NV - MARCH 19: Caesar Chavez and his son Caesar Chavez Jr. of Mexico look on during the Manny Pacquiao and Erik Morales World Super Featherweight Championship at the MGM Grand Hotel on March 19, 2005 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Donald Miralle/Getty Images)|Getty Images

Escrito por: René Romero

Julio César Chávez conquista un 13 de septiembre de 1984 su primer título mundial, el súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo, que se encontraba vacante, al vencer por nocaut técnico a Mario “Azabache” Martínez.

El 17 de marzo de 1990 en una de las peleas más emocionantes y dramáticas de la historia, Julio César, noquea faltando tan sólo unos segundos para acabar la pelea a Meldrick Taylor, en un combate que se le había complicado bastante al “gran campeón mexicano”.

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El 12 de septiembre de 1992, una de las peleas más esperadas y que generó bastante polémica por la guerra de declaraciones, se enfrentaron el gran “JC” y el puertorriqueño, Héctor “Macho” Camacho, Chávez venció de manera clara al boricua, por decisión unánime.

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El 20 de febrero de 1993 Julio impone récord Guinness, por la marca de asistentes a su combate ante Greg Haugen, 132 mil 274 personas con boleto pagado en el estadio Azteca, además Julio le dio una paliza al estadounidense que había insultando hasta el cansancio al mexicano y dijo que no había tanta gente en nuestro país capaz de pagar la entrada.

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El 29 de enero de 1994 sucedió lo que nunca hubiéramos imaginado, la primera derrota del César del boxeo, en decisión separada, a la postre habría revancha y Julio se llevaría la victoria.

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El 12 de junio de 2011 Chávez es inmortalizado, al ser inducido al Salón de la Fama de Canastota, junto con el entrenador mexicano, Ignacio Beristain y el estadounidense y campeón de los completos, Mike Tyson.

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