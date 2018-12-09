Navarrete sorprende a Dogboe y le arrebata su título WBO

NUEVA YORK.- El peleador mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete,contra todos los pronósticos, sorprendió al destronar al africano Isaac "Royal Storm" Dogboe por decisión unánime en 12 rounds y quitarle el cinturón mundial Supergallo WBO en el teatro del Madison Square Garden.

Los jueces marcaron en sus tarjetas: de 115-113, 116-112 (dos veces) a favor de Navarrete de la promotora Zanfer de Fernando Beltrán para coronarse campeón mundial. Compubox en las estadísticas reflejaron una ventaja para Navarrete, quien superó en golpes conectados a su rival por poco más de 50.

Al sonar la campana del primer round "Vaquero" (26-1, 22 kos) de 23 años intentó aprovechar su ventaja en estatura y alcance ante Dogboe (21-1, 14 kos), quien se concentró en su habilidad de contragolpeo. En el segundo asalto, Navarrete lastimó al campeón con golpes al cuerpo y comenzó a sacar ventaja de su alcance, manteniendo al ghanés en la huida y conectando combinaciones que remesaron al titular.

El peleador capitalino volvió a lastimar al africano de 24 años con su izquierda en el tercer giro, luego de que el campeón comenzó el asalto más agresivo, recibiendo sendas izquierdas al cuerpo que lo llevaron a ser más cauteloso en el giro. El aun campeón Isaac fue un poco más agresivo en el cuarto episodio, buscando cortar la ventaja en alcance de Navarrete, quien bajó algo su intensidad.

La izquierda de Navarrete volvió a afectar a Dogboe en el quinto asalto, manteniéndolo a distancia y evitando el punteo adicional. Navarrete continuó su ataque a Dogboe con su izquierda, que finalmente hinchó el ojo del ghanés en el sexto asalto al aprovechar su alcance, evitar y frustrar el ataque el campeón.

El Ghanés se vio más agresivo en el séptimo round, quien buscó más ataque en los planos bajos y logró anotar combinaciones al rostro del mexicano, quien pareció tomar el asalto para recuperar. Dogboe remontó en el octavo con mejores combinaciones ante un aparentemente cansado Navarrete, quien ganó el giro de forma convincente.

El noveno round vio una caída de Navarrrete que fue vista como un resbalón por el réferi. Navarrete bajó un poco su agresividad al lesionarse su mano derecha. Poderosa izquierda de Navarrete llevó al ghanés en su propia esquina a la lona en el décimo giro en lo que fue determinado como resbalón debido a la humedad en la lona. El mexicano sin embargo, volvió a lastimar a Dogboe, quien necesitaba lograr caídas o nocaut para retener su título.

Navarrete lo superó en golpes conectados en cuatro de los seis asaltos previos. Los rounds finales correspondieron al mexicano, quien continuó al frente ante el más pequeño Dogboe, quien terminó con el rostro muy lastimado nunca pudo contrarrestar el ataque del mexicano en todo el combate.

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 08: Emanuel Navarrete throws Isaac Dogboe to the mat during their WBO junior featherweight title fight at The Hulu Theater at Madison Square Garden on December 08, 2018 in New York City. (Photo by Al Bello/Getty Images)|Al Bello/Getty Images

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