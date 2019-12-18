Nuevos campeones mundiales mexicanos en 2019

El sueño de todo boxeador es convertirse en Campeón Mundial. Esa ilusión motiva a los atletas a

esforzarse y sacrificarse al límite. Muchos de ellos van todavía más allá de lo imaginable con tal de conseguir ese ansiado cinturón.

Este es un recuento en orden cronológico, de las peleas en las que boxeadores mexicanos se

coronaron como campeones mundiales en el 2019.

1)En una pelea de revancha, el sonorense, Juan Francisco “Gallo” Estrada venció al tailandés,

Srisaket Sor Rungvisai (Wisaksil Wangek) por decisión unánime el 26 de abril en Inglewood,

California. Con este triunfo, el de Puerto Peñasco recuperó el Título Mundial Súper Mosca del CMB que había perdido contra el mismo Sor Rungvisai en febrero del 2018 en ese escenario.

2)Una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo ocurrió el 1º de junio en el Madison

Square Garden de Nueva York, cuando el México-estadounidense, Andy Ruiz Jr. noqueó en 7

rounds al británico invicto, Anthony Joshua para obtener los Títulos Mundiales Pesados de la OMB, de la AMB y de la FIB. En esta gran batalla, Ruiz cayó una vez, mientras que Joshua visitó la lona en 4 ocasiones.

3)El baja californiano, Elwin Soto derrotó al boricua, Ángel “Tito” Acosta el 21 de junio en Indio, California. “La Pulga” tiró en el tercer round a Acosta y el réferi detuvo el combate en el último episodio con el puertorriqueño aún de pie para registrar oficialmente un knockout en 12 rounds según las reglas de la comisión del estado de California. Elwin consiguió el Título Mundial Mini Mosca de la OMB.

Tijuana, Baja California, 9 de junio de 2018. Elwin Soto (Azul) y Jorge Hernández (Rojo), durante la función de Box Azteca, celebrado en el Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno. Foto: Imago7/Alejandro Gutiérrez Mora

4)El jalisciense, Saúl 'Canelo' Álvarez, subió 2 divisiones para enfrentar al ruso Sergey Kovalev el 2 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. “Canelo” noqueó a Kovalev en el onceavo capítulo para arrebatarle el Título Mundial Semi Completo de la OMB. Con ese logro, el tapatío se convirtió en el 4º mexicano en ganar un Título Mundial en 4 divisiones diferentes.

5)En su natal Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Yamileth Mercado peleó en una revancha

contra la keniata Fatuma Zarika el 16 de noviembre. Yamileth obtuvo el Título Mundial Súper Gallo del CMB por decisión unánime.

6)El 23 de noviembre, Leo “Terremoto” Santa Cruz superó al también michoacano, Miguel Flores

para ganar el Título vacante Súper Mundial Súper Pluma de la AMB en el MGM Grand de Las

Vegas, Nevada. Las tarjetas de los jueces entregaron un resultado por decisión unánime a favor del de Huetamo, quien es el 5º mexicano en ganar un Título Mundial en 4 categorías distintas.

*Esta lista considera únicamente la obtención de un Título Mundial de los 4 principales

organismos del boxeo profesional: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de

Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). Se

excluyen las defensas exitosas, unificaciones, interinatos y los Títulos Mundiales de la OIB; como los ganados por Andy Ruiz Jr. en Peso Pesado y el conseguido por el ensenadense Max Flores en Peso Mosca.

Daniel Padilla Bañuelos/Azteca Deportes