Oscar Valdez y Scott Quigg, por el título peso pluma

CARSON, CALIFORNIA. (16 de enero del 2018) – El invicto campeón mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Oscar Valdez, el hombre que nada con cocodrilos, comenzará el tercer año de su reinado de campeonato defendiendo su título ante el ex campeón supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y ahora segundo clasificado mundial en el peso pluma, Scott Quigg.

Para Valdez (23-0, 19 KO’s), de Nogales, México, será la cuarta defensa de su cinturón tras haberlo ganado en el 2016. Quigg (34-1-2, 25 KO’s), de Lancashire, Inglaterra, estará realizando su debut en los Estados Unidos.

La pelea de campeonato mundial Valdez vs. Quigg se celebrará el sábado, 10 de marzo, bajo las estrellas del StubHub Center en Carson, California. En México será transmitida por Azteca 7. Otras peleas que formarán parte de la transmisión de televisión se anunciarán pronto.

“Sé que mi defensa titular del 10 de marzo ante Scott Quigg será una muy divertida y del agrado de los fans porque nuestros estilos se combinan perfectamente para dar una guerra,” dijo Valdez. “Como de costumbre, el 10 de marzo, lo dejaré todo en el ring en el StubHub Center, para demostrarle a todos que soy uno de los mejores peso pluma del mundo.”

“Oscar Valdez ha pasado todas las pruebas en el ring con altas clasificaciones, pero el reto más grande de su carrera profesional será el 10 de marzo ante Scott Quigg, quien al igual que Oscar, raramente deja el resultado de sus peleas en manos de los jueces. Los fans que estén presentes es día en el StubHub y los que vean la pelea en vivo por las plataformas de ESPN tendrán una pelea emocionante y una gran cartelera,” dijo el legendario promotor Bob Arum.

Valdez, quien representó a México en los Juegos Olímpicos del 2008 y 2012, fue el primer mexicano en cualificar para dos Olimpiadas. Él es considerado una de las luces brillantes del peso pluma y una de las caras de la nueva generación del boxeo. Ante Quigg, Valdez realizará la cuarta defensa del título que conquistó el 23 de julio del 2016, vía nocaut en el segundo asalto ante el argentino Matías Rueda. En su primera defensa titular, que se celebró el 5 de noviembre del 2016, Valdez despachó al retador mandatorio Hiroshige Osawa por nocaut en el séptimo asalto. El 22 de abril, en su debut del 2017, en el primer evento de pay-per-view que estelarizó, Valdez se fue mano a mano por doce asaltos y ganó una decisión unánime ante el colombiano Miguel Marriaga. En su pelea más reciente, el 22 de septiembre, una ves más batalló en una guerra que tuvo a los fans al borde del asiento por doce asaltos. Esta vez Valdez ganó una decisión unánime ante el filipino Genesis Servania.

Quigg, quien ha peleado todas excepto una de sus peleas en su nativa Inglaterra, es entrenado por el legendario Freddie Roach. Tras capturar el título mundial interino supergallo de la AMB en el 2012 y realizar una exitosa defensa ese mismo año, él fue elevado a campeón mundial supergallo de la AMB en el 2013. Quigg defendió su cinturón exitosamente en seis ocasiones, cuatro de ellas por la vía del nocaut, durante su reinado de campeonato de tres años. Quigg perdió el título por decisión dividida ante el campeón supergallo de Federación Mundial de Boxeo (FIB), Carl Frampton en un combate unificatorio en el 2016. Desde esa pelea, Quigg se movió al peso pluma y ha ganado sus últimas tres peleas, incluyendo un combate eliminatorio para retar por el título peso pluma ante Simion Viorel. Quigg es ahora el segundo clasificado de la FIB y el cuarto clasificado de la AMB en el peso pluma.

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