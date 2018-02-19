‘Pantera’ con rumbo a Japón

Ciudad de México. El campeón mundial Gallo WBC, Luis ‘Pantera’ Nery, viajó junto con su equipo de trabajo a Tokio, Japón, sede del combate de revancha ante el exmonarca japonés, Shinsuke ‘God´s left’ Yamanaka, programado el próximo 1 de marzo.

El segundo combate Nery (25-0, 19 kos) y Yamanaka(27-1-2, 19 kos) se efectuará en el Estadio de Sumo en el barrio de Kokugikan de Tokio y Aztecadeportes.com transmitirá en vivo el combate y el sábado 3 de marzo porAzteca 7, La Casa del Boxeo.

Nery viajo junto este lunes con 12 días de anticipación al duelo para aclimatarse a cambio de horarios y cerrar la preparación. "Pantera" derrotó por nocaut en el cuarto asalto el pasado 15 de agosto en Kyoto, Japón, a Yamanaka para arrebatarle el cinturón Gallo en una hazaña, pero luego Luis resultó positivo en una prueba por consumo de carne contaminada y el WBC ordenó una revancha directa con el japonés.

"Volveré a noquear al Yamanaka, mi talento, preparación y corazón mexicano me respaldan, soy un deportista limpio, regresaré a México como campeón del mundo con mi primer defensa", aseguró Nery minutos antes de abordar su vuelo de San Diego directo a Tokio, Japón.

Con el campeón Gallo WBC viajaron al lejano oriente el entrenador, Ismael Ramírez; el nutriólogo, Marco Pérez; el asistente de entrenador, Virgilio Maldonado, y su representante, Guillermo Brito Jr.