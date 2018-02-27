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Fútbol

‘Pantera’ Nery quiere reafirmar su título

El boxeador mexicano ya sabe lo que es vencer a Shinsuke Yamanaka y buscará hacerlo de nuevo el próximo jueves

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Escrito por: Azteca Deportes

Tokio, Japón. El boxeador mexicano, Luis ‘Pantera’ Nery, tiene muchas motivaciones para triunfar cada vez que sube al ring, pero ante el Shinsuke Yamanaka hay un motivo extra que le da un impulso más allá de sus limites.

Dicho motivo es el de reconfirmar al mundo del boxeo que su victoria y coronación como campeón mundial en agosto pasado sobre el ídolo y exmonarca japonés, no fue casualidad ni con ventajas. ‘Pantera’ Nery, flamante campeón mundial Gallo WBC, enfrentará este jueves a Shinsuke Yamanaka en el Estadio Sumo, ubicado en el barrio Kokugikan deTokio, Japón.

El segundo combate Nery (25-0, 19 kos) de 23 años y el veterano Yamanaka (27-1-2, 19 kos) de 35 años ha levantado mucha expectación en el mundo del boxeo. Nery derrotó por nocaut en el cuarto asalto el pasado 15 de agosto en Kyoto, Japón a Yamanaka, para arrebatarle el cinturón Gallo en una hazaña, pero Luis dio positivo en una prueba antidoping por consumo de carne contaminada y el WBC ordenó una revancha directa con el japonés.

"Es mi tiempo, demostraré que no fue casualidad que lo puso fuera de combate, regresamos a su casa, es una pelea de honor y reconfirmación, lo volveré a noquear, no sé si en el primer o último round, pero ganaré por nocaut", ha asegurado en repetidas ocasiones el tijuanense, luego de aprobar satisfactoriamente las pruebas físicas que le hizo la comisión de box de Japón.
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