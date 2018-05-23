‘Pantera’ Nery regresa al ring

Ciudad de México. El regreso del ex campeón mundial, Luis ‘Pantera’ Nery, es un hecho y será el próximo 9 de junio en el Auditorio Municipal de su natal Tijuana.

Una clásica guerra boxística entre México y Filipinas vivirá otro capítulo yJetro Pabustan, será el encargado de enfrentar a Nery.

‘Pantera’ Nery (26-0, 20 KOs), de 23 años, no pelea desde que destruyó en dos rounds al excampeón, Shinsuke Yamanaka, el 1 de marzo pasado. Sin embargo, no marcó el peso un día antes y eso, además de orillarle a perder el título de peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, el organismo lo había suspendido dentro de sus filas.

Pabustan (29-5-6, 9 KOs) llegará a la batalla con 28 años, saldo de seis victorias, tres caídas y un empate en sus últimas 10 salidas al ring. El filipino tiene ya tres peleas fuera de casa y en una de ellas logró la victoria, en Japón.

La gran función boxística será una cartelera de lujo con los mejores talentos de Promociones Zanfer que festeja 25 años de éxitos.