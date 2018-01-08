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Fútbol

‘Pantera’ Nery volverá a enfrentarse a Shinsuke Yamanaka

Nery y Yamanaka se volverán a ver las caras el próximo 1 de marzo en Japón

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- LuisPantera’ Nery se volverá a medir al japonés, Shinsuke Yamanaka, a quien arrebató el título mundial de peso gallo el 15 de agosto del 2017.

El ‘Pantera’ noqueó al japonés en el cuarto asalto, quitándole la corona, además del campeonato del mundo, el cual había defendido exitosamente en 12 ocasiones.

Yamanaka no quiere retirarse aún y a sus 35 años de edad, busca una nueva oportunidad de recuperar su cetro ante el mexicano, que presume un invicto en 25 peleas.

“No estoy para colgar los guantes todavía. Quizá si me hubiera noqueado de forma contundente yo estaría pensando en retirarme. Pero no fue así. Yo llegué bien preparado y no estoy convencido con esta derrota. Quiero recuperar mi título”, dijo Yamanaka.

La pelea de revancha será el 1 de marzo en tierras niponas, donde Nery tendrá que volver a demostrar que es el rey de la división de peso gallo.
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