Presentan la batalla Berchelt vs Román

EL PASO, Texas.- El campeón mundial súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Miguel 'El Alacrán' Berchelt y Miguel 'Mickey' Román de nuevo se vieron cara a cara ahora en el estadio Don Haskins Center, sede de su enfrentamiento del próximo 3 de noviembre donde esperan resolver esta furiosa rivalidad.

Berchelt (34-1, 30 KOs), de Cancún, México, es el campeón de 26 años que busca su cuarta defensa exitosa de título mundial. Román (60-12, 47 KOs), de Juárez, México, tiene 32 años y hará su tercer intento de conseguir un título mundial.

"Román y yo hemos querido esta pelea por mucho, mucho tiempo. Pidió esta oportunidad, y estoy feliz de dársela. Esta va a ser una gran pelea, pero sé que terminará con mis manos arriba. Soy joven y tengo hambre." aseguró Berchelt.

Por su parte, Román se dijo muy feliz. “Me siento muy bien peleando por este cinturón contra Miguel Berchelt. Esto es algo que hemos estado esperando. Ahora está sucediendo. Vivo cerca de la frontera, y la pelea aquí es como si estuviera peleando en mi casa."

El combate Berchelt vs. Román y un combate coestelar que se anunciará próximamente, se transmitirán en vivo por Azteca 7, La Casa del Boxeo .

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