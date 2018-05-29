Se suspende el combate del ‘Pantera’ Nery

Ciudad de México. Después de que parecía que Luis “Pantera” Nery volvería al ring en Tijuana, Baja California, el boxeador mexicano ha recibido una mala noticia.

La promotora, Promociones Zanfer, informó que Nery, el ex campeón mundial Gallo WBC, no peleará el próximo 9 de junio ante Jetro Pabustan como se había anunciado.

‘El Pantera’ esperará la resolución del Consejo Mundial de Boxeo que preside el licenciando, Mauricio Sulaiman, con respecto a su caso. El boxeador tijuanense acatará cabalmente los lineamientos a los que se comprometió con el mejor organismo boxístico.

