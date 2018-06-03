‘Vaquero’ poderoso en Monterrey

Ciudad deMéxico. A pesar de haberse lastimado la mano izquierda desde el cuarto asalto, el capitalino, Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete, le puso corazón y en los dos últimos rounds sacó el coraje y la determinación para matar o morir y sin medir consecuencias, se fajó como los grandes para vencer por nocaut efectivo con un tremendo gancho al hígado al colombiano, José Sanmartín, a los 46 segundos del round 12 y ganó así la pelea eliminatoria por el campeonato mundial Supergallo de la AMB en una gran pelea.

Esta fue la pelea estelar de la velada presentada en la Arena José Sulaimán de Monterrey, Nuevo León y desde que sonó la campana, Navarrete se ganó al público que vio cómo enfrentaba con su educado jab a un colombiano que se le complicó, pero con sus pasos laterales y boxeando para atrás, las cosas estaban niveladas.

Fue a partir del cuarto asalto que Navarrete empezó a ceder terreno luego de sufrir una lesión en la mano izquierda y tratar de detener al impulsivo ‘General’, el cual sentía las ganas y el deseo de llevarse la victoria. Poco a poco el colombiano ganó terreno con sus rectos y ganchos a las zonas blandas, pero Navarrete le capeaba el temporal y lo mantenía a distancia con su jab.

Fue hasta el round 10 cuando su esquina le dijo que había riesgo de perder la pelea por puntos lo que provocó que saliera dispuesto a morirse en la raya y a pesar de su lesión se lanzó con todo y a dos manos conectaba combinaciones arriba y abajo, llevándose el round 11 sin problema.

En el 12 se jugaba su última carta, se lanzó decidido a todo, respaldado por la afición que lo apoyaba en todo momento, le aplicó un gancho al hígado apenas iniciando el asalto y tumbó a Sanmartín el cual se levantó solamente para recibir más metralla y con otro gancho igual, acabó con las aspiraciones de “El General”, quien ya no se levantó a la cuenta de 10 y así terminó la batalla, con el triunfo para “El Vaquero” por nocaut efectivo.