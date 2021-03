Se cumplen 50 años de “La pelea del siglo” entre Ali y Frazier

El 8 de marzo de 1971 se enfrentaron dos pesos completos invictos, el excampeón Muhammad Ali quien había perdido el título en 1967 por negarse a pelear en la guerra de Vietnam, y Joe Frazier, el monarca mundial que estaba listo para hacer una defensa más en peso completo.

Esa pelea también representó un duelo que polarizó a la sociedad de Los Estados Unidos. Por un lado estaba Ali, quien había cambiado de nombre, religión y se negó a pelear en la guerra por sus ideologías y filosofía de vida. Del otro estaba Frazier, que representaba el lado conservador y quien fue excusado de enrolarse al ejército por ser padre de familia. Incluso declaró que no habría tenido ningún problema en servir a su país si hubiera sido reclutado, ya que había sido tan bueno con él.

Sobre el ring las opiniones también estaban divididas, unos decían que la velocidad y técnica de Muhammad eran demasiado para la reacción de Frazier. Otro porcentaje de la afición opinaba que la pegada de “Smokin’ Joe” era superior y sería clave para llevarse la victoria.

Ali se ausentó tres años de la escena boxística profesional (1967-1970) a causa de su negativa a sumarse a las filas del ejército estadounidense. Por ese motivo La Comisión Atlética del Estado de Nueva York le quitó su título y le retiró la licencia para boxear. Afortunadamente, logró sobreponerse a sus problemas legales y regresó al encordado.

A pesar de que su regreso incluyó un par de victorias consecutivas; ante Jerry Quarry por RTD en el tercero de quince episodios, y ante el argentino Oscar Bonavena por nocaut técnico en el decimoquinto round. Los especialistas opinaban que ese periodo inactivo de Ali, haría la diferencia en favor de Frazier. Porque ni Quarry ni Bonavena se acercaban al nivel de pelea que enfrentaría en el Madison Square Garden ante el invicto Joe Frazier.

La pelea se fue a 15 episodios (hasta 1983 los duelos de título mundial se disputaban a 15 rounds). Por decisión unánime la victoria, el honor, el título pesado del Consejo Mundial de Boxeo, el de la Asociación Mundial de Boxeo y el récord inmaculado se quedaron en la esquina de Frazier.

Ese capítulo en la historia del boxeo se conoce como “La Pelea del Siglo” (The fight of the Century) y fue la primera de tres memorables batallas. La segunda sucedió también en el MSG de Nueva York y la tercera en la ciudad de Manila, capital de Filipinas. El balance en la trilogía es de 2-1 favor Muhammad Ali pero probablemente no se hubiese gestado un segundo o tercer capítulo si la primera batalla la hubiera ganado el hombre que flotaba como mariposa y picaba como abeja.

