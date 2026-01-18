Los boxeadores mexicanos que aparece en la primera función de ZUFFA BOXING, la promotora que llega de la mano de la UFC

La empresa de boxeo ZUFFA BOXING, que se ha ganado muchos detractores en el mundo, por el discurso con el cual inicían su trabajo global, han anunciado la primer cartelera en su historia a celebrarse el 23 de enero y en la que aparecen dos mexicanos ampliamente conocidos: Chema Ocampo y Misael Rodríguez.

Te podría interesar: Padre de David Bisbal sufre terrible enfermedad, luego de haber dedicado su vida al boxeo y haber enfrentado al Púas Olivares

ZUFFA BOXING, que lidera Dana White, presidente de la UFC ha generado la expectativa de cambiar el deporte profesional y se ha desmarcado de los organismos regidores del deporte en el mundo que son el Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, alegando una nueva era.

Los peleadores, atraídos por trabajo, carteleras, innovación, posibles buenas bolsas y proyección han aceptado entrar en ZUFFA BOXING, que verá su primera función este 23 de enero en Las Vegas y anhelan escribir una buena historia.

Fue apenas hace unos días, cuando Mauricio Sulaimán fue cuestionado sobre Zuffa Boxing y recalcó que les desea éxito por estar apoyando en el deporte, pero que han arribado al deporte con un discurso que no suma.

"Pero ellos han llegado como bullys, a querer pisotear a todos los que estamos en el boxeo, están equivocados, nos da mucha lástima. Están en una posición absurda, de decir que están en un mundo único, y no al mundo real, como el de los campeonatos del CMB y los otros organismos. Les deseo éxito, pero ojalá que cambie la mentalidad, lo último que necesitamos son conflictos, peleas y provocaciones, no caeremos en eso", explicó el dirigente del CMB.

Los dos peleadores mexicanos que han FIRMADO con ZUFFA Boxing

En el contexto de esa situación, Chema Ocampo y Misael Rodríguez, quienes tienen en su pasado diferentes peleas con ZANFER BOXING han aparecido en la cartelera del próximo viernes 23 de enero, como parte del elenco de ese primer pleito.

Chema Ocampo tiene marca de 38 victorias con 26 nocauts, y ha perdido en tres ocasiones con par de nocauts en su contra, uno de estos ante Errol Spence en 2018 y contra el australiano Tim Tszyu en 2023.

Ocampo saldrá a pelear ahora en los medianos y su contrincante será el irlandés invicto Callum Walsh que tiene marca de 15-0-0.

En tanto que Misael Rodríguez, peleador de peso semicompleto y que tiene marca de 15-0 con siete nocauts, peleará contra Austin Deanda quien es también invicto con marca de 17-0.