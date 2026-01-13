Mauricio Sulaimán, presidente del CMB señala la postura de ZUFFA BOXING: NOS QUIEREN PISOTEAR

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, habló este martes sobre el surgimiento de la nueva promotora de este deporte conocida como ZUFFA BOXING, liderada por Dana White, CEO y fundador de UFC.

Bajo el cobijo de TKO Group, que tiene el control de UFC y WWE, incluido todo lo que se desprende como lucha libre AAA, la compañía ZUFFA BOXING plantea un rediseño del deporte, su promoción y producción de eventos.

Su intención es promover el boxeo y a los boxeadores, pero presuntamente deslindarse de los organismos y reglamento que rige el boxeo mundial, por lo que Sulaimán, quien lleva al frente del CMB desde la muerte de su padre Don José Sulaimán, criticó el proyecto.

Las palabras de Mauricio Sulaimán sobre ZUFFA BOXING, ¿Está de acuerdo?

Mauricio Sulaimán durante el tradicional Martes de Café, fue cuestionado sobre ZUFFA y si bien agradeció la promoción al boxeo, señaló que han llegado a ser más un grupo de golpeo y fijó su postura sobre el rechazo a las formas de trabajo de White y los que lo acompañan donde también está Turki Alashik, quien ya ha hecho negocios con dicho grupo, como en la pelea de Canelo ante Crawford en Las Vegas en Allegiant Stadium.

Con el presupuesto que Zuffa BOXING tendría, otras promotoras globales no podrían llegar a celebrar esos eventos por la división del deporte y las bolsas.

"Quienes hagan boxeo, les deseamos éxito, pero ellos han llegado como bullys, a querer pisotear a todos los que estamos en el boxeo, están equivocados, nos da mucha lástima.

Están en una posición absurda, de decir que están en un mundo único, y no al mundo real, como el de los campeonatos del CMB y los otros organismos.

Les deseo éxito, pero ojalá que cambie la mentalidad, lo último que necesitamos son conflictos, peleas y provocaciones, no caeremos en eso".

Así, Sulaimán ha pintado su raya como máxima autoridad del CMB, con el discurso de ZUFFA, que de avanzar en los consecuente, podría escribir una nueva época en el boxeo acompañado de salarios, sedes de peleas, campeonatos internos y derechos de transmisiones.