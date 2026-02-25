Bragantino vs Paranaense: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 4 del Brasileirao 2026?

Gran duelo se vivirá este miércoles 25 de febrero entre Red Bull Bragantino y Athletico Paranaense correspondiente a la Jornada 4 el Brasileirao 2026 que lo podrás ver EN VIVO por TV Azteca a partir de las 16:00 horas tiempo del centro de México con la mejor narración y análisis.

VER AQUÍ EN VIVO EL PARTIDO RB BRAGANTINO VS ATHLETICO PARANAENSE

El partido promete intensidad, con Bragantino intentando aprovechar su localía y Paranaense apostando por su solidez defensiva y velocidad en el contragolpe.

El Red Bull Bragantino llega con la motivación de haber sumado puntos importantes en las primeras fechas para colocarse en el séptimo puesto del campeonato, mostrando un estilo ofensivo que lo ha convertido en uno de los equipos más vistosos del torneo. Por su parte, Paranaense busca reafirmar su condición de candidato a pelear por puestos de clasificación a la Copa Libertadores, con un plantel que combina experiencia y juventud. En este momento se encuentra en sexto puesto de la tabla.

El choque entre ambos clubes se presenta como uno de los más equilibrados de la jornada, los dos conjuntos suman seis puntos en el torneo, con antecedentes recientes que muestran partidos cerrados y de alta tensión.

¿Dónde ver el partido EN VIVO de Bragantino vs Paranaense?

Los aficionados podrán seguir todas las acciones de este encuentro a través de Azteca Deportes Network, que transmitirá el partido en vivo. Además, estará disponible en el sitio oficial de Azteca Deportes y en la APP de Azteca Deportes, lo que permitirá a los seguidores disfrutar del juego desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Esta cobertura garantiza acceso completo al partido, con narración, análisis y comentarios especializados, acercando la emoción del Brasileirao a la afición mexicana y brasileña que se encuentra en nuestro país.

Figuras del Bragantino vs Paranaense

Figuras de Bragantino

Henry Mosquera: delantero colombiano que se ha consolidado como referente ofensivo, aportando goles y movilidad en el área rival.

Lucas Barbosa: delantero desequilibrante, clave en el ataque del equipo.

Juninho Capixaba: lateral con gran proyección ofensiva, aporta tanto en defensa como en ataque.

Figuras de Paranaense