Carlo Ancelotti anuncia cambios radicales en la Selección de Brasil rumbo Copa América 2028 y Mundial 2030

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) ha hecho oficial la hoja de ruta con la que la Seleção volverá a las canchas en la primera fecha FIFA tras la justa mundialista. Entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, el combinado dirigido por Carlo Ancelotti afrontará una gira internacional con tres partidos amistosos en Oceanía y Asia frente a los seleccionados de Australia e India.

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Este periodo marcará el punto de partida para la observación y estructuración del equipo que encarará los principales objetivos a mediano y largo plazo: la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030.

Calendario de partidos y sedes confirmadas de la Selección Brasil

La Canarinha disputará dos compromisos en suelo australiano antes de realizar un choque sin precedentes en territorio asiático:

Brasil vs Australia - 25 de septiembre - Queensland Country Bank Stadium

Brasil vs Australia - 29 de septiembre - Suncorp Stadium (Brisbane)

Brasil vs India - 3 de octubre - Salt Lake Stadium (Calcuta)

El duelo ante el conjunto indio marcará un hito histórico, al tratarse del primer enfrentamiento entre las selecciones absolutas de ambas naciones.

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Carlo Ancelotti apuesta por la juventud y el relevo generacional

El director técnico italiano Ancelotti dejó claro que esta ventana internacional será fundamental para renovar el plantel e integrar el talento de las categorías inferiores en el proceso de la selección mayor:

“Con estos tres partidos amistosos, iniciaremos un nuevo ciclo para proyectar a la Selección Nacional hacia los objetivos de los próximos años: la Copa América 2028 y el Mundial 2030. Aprovecharemos estos tres amistosos para convocar a nuevos jugadores a la Selección Nacional, especialmente a jóvenes, que puedan demostrar su talento en los próximos años”, afirmó Carlo Ancelotti.

El estratega destacó además la importancia de mantener un puente directo con la selección Sub-20 para nutrir el equipo principal rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y consolidar la base del futuro.

